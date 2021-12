Secretele mascate privirilor cercetătorilor au fost dezvăluite: „Apă ascunsă” la doar un metru sub Marele Canion de pe Marte

Oamenii de știință au evaluat datele înregistrate de instrumentul Fine-Resolution Epithermal Neutron Detector (Frend) al Trace Gas Orbiter (TGO), care cartografiază hidrogenul din cel mai înalt metru al solului marțian – o măsură a conținutului în apă. Cercetarea, publicată în revista Icare, a dezvăluit o zonă din canion, de mărimea Olandei, cu o cantitate neobișnuit de mare de hidrogen.

Descoperiri anterioare

„Presupunând că hidrogenul pe care îl vedem este legat de moleculele de apă, până la 40% din materialul din apropierea suprafeței din această regiune pare să fie apă”, a declarat autorul principal al studiului, Igor Mitrofanov, de la Academia Rusă de Științe din Moscova.

„Cu ajutorul TGO, putem privi până la un metru sub acest strat de praf și să vedem ce se întâmplă cu adevărat sub suprafața lui Marte și, cel mai important, să localizăm „oaze” bogate în apă care nu au putut fi detectate cu instrumentele anterioare”, a adăugat Dr. Mitrofanov.

În timp ce studiile anterioare au arătat urme de apă mai adânc în subteran la latitudini medii ale Planetei Roșii, precum și dovezi ale unor bălți adânci de apă lichidă sub Polul Sud marțian, aceste potențiale depozite se află la câțiva kilometri sub pământ și sunt mai puțin accesibile pentru explorări viitoare decât cele găsite chiar sub suprafață.

„Rezervor mare de apă” chiar aproape de suprafața Marte

Noul studiu a găsit dovezi ale existenței unui „rezervor mare de apă, nu prea adânc și ușor de exploatat” în această regiune a planetei Marte.

Oamenii de știință cred că o parte centrală a Valles Marineris ar putea fi umplută cu apă, așa cum se întâmplă în regiunile de permafrost de pe Pământ, cum ar fi Siberia, unde gheața de apă persistă permanent sub solul uscat datorită temperaturilor scăzute constante.

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat datele înregistrate în perioada mai 2018 – februarie 2021 de către instrumentul Frend, care a cartografiat conținutul de hidrogen din solul marțian prin detectarea neutronilor.

„Neutronii sunt produși atunci când particule extrem de energetice cunoscute sub numele de raze cosmice galactice lovesc Marte; solurile mai uscate emit mai mulți neutroni decât cele mai umede, astfel încât putem deduce cantitatea de apă dintr-un sol uitându-ne la neutronii pe care îi emite”, a declarat Alexey Malakhov, coautor al studiului, de la Academia Rusă de Științe, coautor al studiului.

„Tehnica unică de observare a lui Frend oferă o rezoluție spațială mult mai mare decât măsurătorile anterioare de acest tip, permițându-ne acum să vedem caracteristici acvatice care nu fuseseră observate până acum”, a adăugat Dr. Malakhov.

Cum arată apa descoperită de oamenii de știință

Potrivit cercetătorilor, depozitele de apă observate s-ar putea prezenta fie sub formă de gheață, fie sub formă de apă legată chimic de alte minerale din sol.

Dar, pe baza altor studii, ei spun că mineralele observate în această parte a planetei Marte conțin de obicei doar câteva procente de apă – „mult mai puțin decât ceea ce arată aceste noi observații”.

„În general, credem că este mai probabil ca această apă să existe sub formă de gheață”, a declarat Dr. Malakhov.

Cu toate acestea, cercetătorii au adăugat că sunt necesare studii suplimentare ale acestei părți a canionului pentru a confirma forma de apă pe care o conțin depozitele descoperite.

În timp ce gheața de apă se evaporă de obicei în această regiune a planetei Marte din cauza condițiilor de temperatură și presiune din apropierea ecuatorului, oamenii de știință spun că trebuie să existe o combinație potrivită de temperatură, presiune și hidratare pentru a preveni pierderea apei din zonă. „Un amestec special, care nu este încă clar în privința condițiilor” este probabil prezent la Valles Marineris pentru a păstra apa.

Alternativ, cercetătorii cred că apa este cumva refăcută printr-un proces încă necunoscut. „Această descoperire este un prim pas uimitor, dar avem nevoie de mai multe observații pentru a ști cu siguranță cu ce formă de apă avem de-a face”, a adăugat coautorul studiului ESTEC, Håkan Svedhem de la ESA din Olanda. „Oricare ar fi rezultatul, descoperirea demonstrează capacitățile de neegalat ale instrumentelor TGO, care ne permit să privim sub suprafața lui Marte”, a adăugat Svedhem.