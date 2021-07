Un studiu efectuat pe 260 de câini a constatat că, în unele cazuri, câinii pot spune când oamenii mint.Experimentele au implicat oferirea câinilor informații despre localizarea hranei. Majoritatea câinilor nu au urmat sugestii false atunci când au știut că oamenii mint. Această descoperire este așteptată de toți iubitorii de animale. Ca și cea care a determinat câți ani are câinele tău în ani umani?

Cel mai bun prieten al omului ne prinde cu minciuna ghidându-se după trăsăturile noastre? Oamenii de știință au efectuat un studiu cu sute de câini pentru a determina în ce măsură câinii ar putea detecta înșelăciunea. Noua lucrare a echipei, publicată în Proceedings of the Royal Society B confirmă această ipoteză.

După cum au scris cercetătorii în lucrarea lor, „Dintre non-primate, câinii (Canis familiaris) constituie un caz deosebit de interesant, deoarece mediul lor social a fost împărtășit cu oamenii de cel puțin 14.000 de ani. Din acest motiv, câinii au fost considerați ca specii model pentru investigarea comparativă a abilităților socio-cognitive. ” Ancheta s-a concentrat în mod special pe înțelegerea dacă câinii erau „sensibili la unele stări mentale sau psihologice ale oamenilor”.

Experimentul cu 260 de câini

Experimentele au implicat 260 de câini, care au fost puși să asculte sfaturile unui „comunicator” uman pe care nu-l cunoșteau. Omul le-a spus în care dintre cele două castroane avea o delicioasă recompensă ascunsă, atingând-o și spunând: „Uite aici, este foarte bine!” Dacă câinii ar fi acceptat sfatul persoanei respective, ei ar fi primi recompensa.

Odată ce au câștigat încrederea câinilor, cercetătorii au complicat experiența, lăsându-i pe câini să urmărească un alt om pe care nu-l știau cum mută recompensa dintr-un bol în altul. În unele cazuri, comunicatorul original ar fi fost prezent, dar nu întotdeauna.

Constatările au arătat că jumătate din câini nu au urmat sfatul înlocuitorului dacă persoana inițială nu era prezentă atunci când mâncarea a fost schimbată într-un bol diferit. Câinii aveau impresia că noul comunicator nu ar fi putut cunoaște adevărata locație a delicioasei recompense. Mai mult, două treimi din câini au ignorat sugestia noului comunicatori dacă acesta a arătat spre bolul greșit. Câinii și-au dat seama că omul îi mințea.

Experimente care arată interacțiunea dintre câine, comunicatorul uman și persoana care ascunde recompensa

„Am crezut că câinii se vor comporta ca niște copii sub patru-cinci ani, dar acum credem că poate câinii pot înțelege când cineva îi minte”, a declarat co-autorul Ludwig Huber de la Universitatea din Viena pentru New Scientist. „Poate se gândesc:„ Această persoană are aceleași cunoștințe ca mine și totuși îmi oferă [informații] greșite. Este posibil să poată vedea asta ca fiind o înșelătorie intenționată, ceea ce înseamnă că minte”.

Nu este prima dată când se efectuează astfel de experimente. Anterior, copiii cu vârsta sub cinci ani, macacii și cimpanzeii au fost testați în mod similar. S-a dovedit că copiii și alte animale erau mai predispuși decât câinii să asculte sfaturile mincinoșilor. În special, printre câini, terrierii s-au dovedit a fi mai asemănători copiilor și maimuțelor, urmând mai degrabă sugestii false.