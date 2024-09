Social Secrete în bucătărie. Cum să nu mai plângi când tai ceapă







Chef Erica Wides a împărtășit două greșeli frecvente pe care oamenii le fac atunci când taie ceapa. Iar acestea sunt motivele pentru care lăcrimează de fiecare dată. Din fericire, există o soluție rapidă la problemele lacrimogene. Lacrimile se pot opri cu acest truc care va „schimba viața”.

Ceapa este baza oricărui fel de mâncare bun. Dar oricât de mult ai rezista, mulți dintre noi ajung să plângă necontrolat de îndată ce încep să o toace. Acest lucru nu se datorează faptului că iubim ceapa atât de mult, ci se datorează enzimelor și acidului sulfenic pe care legumele le eliberează atunci când componentele lor sunt rupte.

De ce lăcrimăm când tăiem ceapa

Potrivit Healthline, acești compuși se combină pentru a crea un gaz iritant numit propanethial S-oxide. Acesta se transformă în acid sulfuric atunci când atinge stratul de apă care acoperă și protejează ochii. Ochii noștri generează apoi lacrimi pentru a „elimina” substanța iritantă. De aici plânsul.

Pe Instagram, bucătarul Erica Wides a dezvăluit trucurile sale simple care pot preveni lacrimile cu totul.

„Există două modalități de a preveni plânsul la tăierea cepei”, a spus ea în videoclipul devenit viral. „Primul este folosirea unui cuțit foarte ascuțit. Cu cât cuțitul este mai ascuțit, cu atât plângi mai puțin. Celălalt lucru este că trebuie să folosiți tehnici de tăiere adecvate, iar asta înseamnă că atunci când tăiați o ceapă, trebuie să tăiați cu [o] mișcare spre înainte, alunecând.”

Demonstrații video

Bucătăreasa a arătat cum folosește cuțitul în jos și înainte, în loc să lase lama să coboare direct pe ceapă. Ea spune că astfel se evită rănirea celulelor cepei, care vor elibera mai mulți compuși iritanți.

O mulțime de telespectatori impresionați s-au adunat în secțiunea de comentarii pentru a-și împărtăși părerile. Mulți au susținut că metoda face minuni. „MULȚUMESC!”, a scris o persoană.

„De obicei trebuie să iau pauze. Dar am ținut cont de asta în timpul pregătirii mesei și nu am vărsat nicio lacrimă. Am tăiat chiar și ceapă franțuzească, care de obicei mă afectează puternic.” O altă persoană a fost de acord, și a comentat : „Unde ai fost toată viața mea?”

Un al treilea internaut a adăugat: „Cel mai bun sfat al zilei”, în timp ce un al patrulea a catalogat trucul drept „schimbarea vieții”. Mulți au sugerat, de asemenea, să puneți ceapa în frigider timp de 10-15 minute înainte de a o tăia, susținând că astfel veți reduce iritarea ochilor. „Eu o țin pe a mea în frigider... nu am plâns NICIODATĂ!”, a declarat o persoană. „Mulțumiți-mi mai târziu”, informează mirror.co.uk