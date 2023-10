Un mare secret, păstrat la Buzău. Produsul este protejat de un cod. Foto

Cel mai mare secret din lume este păstrat la Buzău. Mai exact, peste 1.000 de soiuri de ardei iute sunt în cercetare la Banca de Resurse Genetice Vegetale. Sunt de diferite forme, mărimi şi culori, printre ele şi un hibrid experimental, protejat prin coduri. Acest soi a fost desemnat în cadrul unei conferinţe științifice desfăşurate în Australia cel mai iute din punct de vedere al concentraţiei.

Cercetătorii din cadrul BRGV produc şi păstrează seminţele unor soiuri valoroase de ardei iute. Colecţi adepăşeşte 1.000 de soiuri, de genotipuri, pe care le avem în conservare

„Am alocat un spaţiu important pentru regenerarea seminţelor de ardei iute (…). Noi avem o colecţie bogată, care depăşeşte 1.000 de soiuri. Noi avem practic ardeii care pot fi cultivaţi în ghivece. Ardei ornamentali, mergând până la ardeii de mare productivitate. Dar şi cei mai iuţi ardei din lume”, a precizat directorul BRGV, Costel Vînătoru.

Ardeiul iute a fost adoptat în gastronomie, organizându-se în diferite ţări ale lumii concursuri de mâncat sau întreceri. Şi aşa au fost stabilite cele mai iuţi soiuri posibile. Iar cercetătorii de la Buzău au reuşit să stabilească un record mondial.

Cel mai mare secret din lume: ce ascunde el

Pentru a obţine un ardei cu o concentraţie mare de capsaicină, cercetătorii s-au folosit de cele mai iuţi soiuri din lume. Madame Jeanette şi Habanero. Aşa luat naştere un hibrid experimental având mai multe nume de cod – 2000 A sau L 13 A.

„Am făcut analize în România şi în afara ţării şi am monitorizat concentraţia de capsaicină. De precizat că în preajma anului 2010 am fost vizitat de un grup de cercetători din India. Erau la vremea aceea apreciaţi pentru că aveau cei mai buni ardei iuţi. Dţineau supremaţia în concentraţia de capsaicină. La Congresul mondial de la Lisabona au venit cu un ardei care avea o concentraţie de 1.900.000 unităţi pe scara Scoville.

Şi noi am reuşit, după câţiva ani, să venim la Brisbane în Australia cu un ardei cu 2.400.000 de unităţi pe scara Scoville. A fost spunem noi un record. Pentru că am prezentat iată cel mai iute ardei din lume. A fost o încrucişare cu o linie obţinută la Buzău. S-au folosit soiuri consacrate cum ar fi Madame Jeanette, Habanero. A prezentat cea mai mare concentraţie de capsaicină (…). Din această încrucişare s-a obţinut un ardei cu un gust extrem de iute. Dar şi aromat, parfumat”, a mai spus directorul BRGV.

Seminţele ardeiului iute nou creat erau atât de iuţi încât iritau pielea

Cercetările nu au fost lipsite de momente tensionate. Seminţele ardeiului iute nou creat erau atât de iuţi încât iritau pielea. Chiar şi prin mănuşi.

„Trebuie să avem grijă în general cu ardeii iuţi pentru că pot să irite, sunt persoane care sunt alergice şi pot avea probleme. Şi noi, atunci când am lucrat cu astfel de ardei, am luat măsuri. S-au folosit măşti, mănuşi, chiar şi prin mănuşi trecea capsaicina. Dacă în timpul zilei mă spălam bine şi aveam senzaţia că nu mai am nimic pe mâini, noaptea revenea acea usturime, atât de puternică este această capsaicină şi atunci când transpiri puţin se reactivează şi efectiv te arde. Nu am crezut că poate să emane un gaz atât de puternic”, a povestit cercetătorul.