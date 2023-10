Se schimbă formula de calcul a pensiilor. Ce prevede noua lege

Pensia minimă în România va fi mai mică decât pensia celor care au cotizat. Se schimbă pensia minimă din România. Între valoarea ei și salariul minim brut va exista o legătură cât se poate de clară.

Aceasta va reprezenta 40% din salariul minim brut, cu o creștere suplimentară de 1% pentru fiecare an de muncă în plus în cadrul stagiului de cotizare. În plus, va exista o diferență foarte bine definită între cei care, pe parcursul vieții, nu au cotizat decât între 10 și 15 ani la sistemul de pensii. Respectiv cei care au bifat stagiul minim de cotizare de 15 ani.

Cum îi va afecta pensia minimă pe cei care nu au cotizat

Românii care au reușit să bifeze stagiul minim de cotizare de 15 ani și vor avea dreptul la opensie minimă de 45% din salariul minim brut. În plus, vor primi în plus pentru fiecare an în plus de vechime. Ca referință, până în prezent, nu se făcea nicio diferențiere când vine vorba de perioada de contribuție pentru cei ce beneficiau de pensia minimă.

„Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe ţară. Pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară.

Persoanele cu vechime între 10 ani și 15 ani, aflate la pensie la dată întrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară”, este scris în noua Lege a pensiilor.

Dispar inechitățile din Legea pensiilor în România

Noua lege își propune să desființeze inechitățile din sistemul actual de pensii. Chiar și așa, dacă din calculul pensiei rezultă o sumă mai mare, persoana în cauză o va primi pe aceea. Ca referință, în trecut nu exista nicio diferență în funcție de anii lucrați între beneficiarii de pensie minimă.

Noi detalii legislative adoptate vizează și pensia de urmaș, respectiv ajutorul pentru soțul supraviețuitor. După decesul unuia dintre soți, persoana rămasă în viață va primi 25% din pensia persoanei decedate.