Se rupe relația pe care Oana Pellea o avea cu Marius Manole? Atacuri și dezvăluiri de ultimă oră

Amintim că la 22 noiembrie, Marius Manole returna decorația Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler primită în 2016. Demersul era înregistrat după ce și alți artiști și oameni de cultură au protestat față de cooptarea PSD la guvernare.

„L-am votat pe președinte și țin minte noaptea în care a fost ales. Ce mare bucurie era pe străzi că, în sfârșit, PSD nu mai putea face rău acestei țări. Urma să avem un președinte care ține cu țara. Ghinion. Nu l-am avut”, sublinia Marius Manole, pe Facebook.

În acest context, Oana Pellea i-a reamintit colegului de scenă că unui actor îi stă mai bine când stălucește doar în lumina reflectoarelor.„Dul Manolea… ați intrat în o nouî fază…? De promovare, știre, zonă, ziar, media…?

Sfaturi pentru Marius Manole

Vă respect faza… recunosc… nu-i faza mea… Really do you need that? I really don t think so! You have talent! That s enough! Eu insist cu partea dvoastră artistică pe care o iubesc″, a scris fiica marelui actor Amza Pellea, de la moartea căruia au trecut 38 de ani.

„38 de ani. 456 de luni. 13.879 de zile. 333.108 ore. 19.986.480 minute. 1.199.188.800 și 1 și 2 și 3… secunde DE DOR. Îmi ești peste tot pentru veșnicie…în gând, in inimă, in carne, in vis, in lacrimă și n hohotul de râs… Te iubesc, tată. Dacă ii veti aprinde o lumânare sau un gând de drag …plecăciuni!″, a scris Oana Pellea pe pagina ei de Facebook.

Câteva repere despre marele actor Amza Pellea

„Amza Pellea (n. 7 aprilie 1931, Băilești, Dolj – d. 12 decembrie 1983, București) a fost un actor român de film, radio, teatru, televiziune și voce. Printre alte roluri memorabile, Amza Pellea fost creatorul și interpretul personajului Nea Mărin, care i-a relevat atât de bine disponibilitățile sale pentru comedie. Totodată, a interpretat unele figuri celebre din istoria României, precum Decebal sau Mihai Viteazul.

Amza Pellea s-a născut la Băilești, într-o familie cu cinci copii, iar tatăl său s-a numit tot Amza Pellea și a fost directorul cooperativei „Munca Noastră” din Băilești în anul 1933. A absolvit cursurile Colegiului Național Carol I din Craiova, și Școala tehnică de electrotehnică din Craiova.

Un reprezentant al Promoției de aur a teatrului românesc, Amza Pellea a jucat la Teatrul Național din Craiova, Teatrul Mic, Teatrul Nottara, Teatrul de Comedie și Teatrul Național din București, unde s–a impus ca unul dintre actorii cei mai dotați ai scenei românești. A fost profesor la IATC.

1977, un an de referință pentru Amza

(…) A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa I (1971) „pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la constituirea Partidului Comunist Român”. Între 22 martie 1973 și 24 septembrie 1974 a fost director al Teatrului Național Craiova.

A câștigat în 1977 premiul de interpretare masculină, cel mai bun actor, la Festivalul Internațional de Film de la Moscova, pentru rolul său excepțional (Manolache Preda) din filmul Osânda, unde a jucat alături de Gheorghe Dinică și Ernest Maftei, într-o ecranizare de Sergiu Nicolaescu după „Velerim și Veler Doamne” de Victor Ion Popa″, se arată pe ro.wikipedia.org.