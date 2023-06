Se modifică legea privind arborarea drapelului României și intonarea imnului național. Iată principalele schimbări

Legea nr. 176 din 19 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice

Potrivit acestui nou act legislativ, se stabilesc noi reguli care au intrat deja în vigoare din data de 20 iunie. Astfel, pe drapelul României nu pot fi adăugate alte inscripţii şi simboluri în afara celor aprobate explicit prin lege sau prin regulamentele militare.

În locurile în care se arborează drapelul României pot fi arborate în același timp şi drapelul Uniunii Europene, şi cel al NATO. O altă regulă stabilește că pe toată durata intonării imnului naţional, asistenţa va intona imnul sau va păstra tăcerea.

Ziua Drapelului Naţional va fi marcată de către autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, consecrate istoriei patriei, precum şi prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne, arată autoritățile.

Stema naţională actuală a României a fost realizată după Revoluţia din Decembrie 1989.

Premierul Marcel Ciolacu a scris luni, pe contul de Facebook, un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului. Potrivit premierului, drapelul României este simbolul naţiunii.

”Drapelul României este Simbolul naţiunii noastre, drapelul României este conştiinţa noastră, ca ţară, ca popor, ca istorie”, a notat premierul pe Facebook.

”Sub culorile sale ne afirmăm identitatea noastră. Sub culorile sale au luptat eroii noştri care ne-au apărat ţara şi demnitatea. Sub culorile sale s-a înfăptuit Marea Unire . Şi tot sub culorile drapelului nostru se cântă imnul naţional în competiţiile sportive internaţionale. În fapt, prin aceste trei culori le spunem celorlalţi cine suntem noi”, mai notează liderul PSD.