20 ianuarie

Se întoarce Steaua? Bună întrebare! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 20 ianuarie s-au născut Federico Fellini, David Lynch, Eugene Sue, Ernest Chausson, Aurel Ţicleanu, Ion Frunzetti, Costache Bălăcescu, Vasile Băran, Dan Rădulescu, Acim Nica, Teodor Bratu.

Schimbare de zodie, Soarele trece, în mod convențional, din zodia Capricornului în cea a Vărsătorului de apă. De astăzi începe cea mai depresivă perioadă a anului. La noi, se crede, că depresia sezonieră este legată şi de zilele de post. Însă, în general, statistic vorbind, pe toată perioada anului, duminica seara este cea mai depresivă şi frustrantă perioadă. Deci, după cum s-a stabilit pe DOA, cea mai depresivă zi din anul 2020 este duminică 26 ianuarie, „Gloomy Sunday”. Prefer varianta cu Paul Robeson, sau cu Billie Holiday, este mai melodioasă și mai dramatică! O ascult acum, dar în varianta originală, în ungurește, iată https://www.youtube.com/watch?v=9dZj7YW5oFQ . Înțelegeți marea depresie sinucigașă a maghiarilor?

Tradiţional, pe 20 ianuarie este Sf. Eftimie cel Mare. Eftimie, cel cu numele care în greceşte înseamnă „veselie” toate supărările sfintelor Biserici le aducea întru veselie. „Numele şi l-a primit cu făgăduinţa de sus, căci, pe când părinţii lui se rugau să aibă fii, glas de sus a venit spunându-le să se bucure şi să fie cu voie bună”. Vieţile Sfinţilor, după Mineie, pagina 232.

Sf. Eftimie se ţine ca să rodească pomii. Ce frumos!

Originar, creştinismul era o mişcare revoluţionară de tineret, veselă şi entuziastă. Chiar şi Iisus glumeşte câteodată, pildele cu albii colţi ai căţelului şi cu cămila care trebuia să treacă printr-o bortă de ac, dar şi altele, sunt ecouri ale înţelepciunii şi al umorului adevărului bucuros pe care îl mărturisea. Apoi iubirea, adevărul, dreptatea, cinstea, onoarea nu sunt deloc triste, ci înalţă omul şi îl fac bucuros şi optimist. Sigur, veselie, bucurie, distracție dar cu măsură, nu tot timpul, ca acum!

Apoi dogma a intrat pe mâna clericilor Evului Mediu, cei cu aciditate gastrică şi figuri lugubre. Şi a ieşit, ce a ieşit!

Lupul Şchiop doarme, cu un ochi închis şi unul treaz, pe cetină de brad, sau urmăreşte pe tinerii lupi în ritualul complicat al nunţii. Peste două-trei luni, exact 63 de zile, se vor naşte puii cei frumoşi, dar curajoşi, iar lupul Şchiop trebuie să-i prezinte pe fiecare, în parte, Sfinţilor Andrei şi Petru. Numai ei ştiu să recunoască care dintre pui va fi un Lup de Foc, pentru că la început toţi puii sunt la fel, la fel de frumoşi şi jucăuşi.

Astăzi, David Keith Lynch împlineşte 74 de ani. Să-i urăm: „Happy Birthday and Many Happy Returns of the Day!”

A primit trei, sau chiar patru Oscaruri, dar nu asta este important pentru mine. Este un artist al generaţiei mele, care foloseşte limbajul, simbolurile şi valorile de un anumit tip, al generaţiei mele, spun, din nou. Simboluri pe care le înţeleg, îmi sunt familiare. Generaţia Pink Floyd, Woodstock, yoga, meditaţie transcedentală, Hari-Krishna, magie, hippy, LSD, filme SF, suprarealismul, respingerea sistemului şi a războiului – o generaţie care preţuia cărţile şi învăţătura, dar respingea sistemul şi de aceea nu a putut fi uşor manipulată de politic. Mai mult, generaţia mea a fost prima care s-a dezinteresat şi s-a decuplat de la politic. Aşa s-a evitat hecatomba celui de al treilea război mondial, cel puţin până acum, când, iată, generaţia mea, moare, dar nu se predă!

Lynch, practicant permanent al meditaţiei transcedentale, a încercat să transmită, prin operele sale cinematografice, literare, muzicale, prin picturile sale fabuloase – trăirile sale, experienţa lui suprarealistă. Mulţi chemaţi, dar puţini au înţeles operele sale. A debutat cu un horror suprarealist, „Eraserhead” în anul 1977. Un succes rapid şi complet. Urmează „The Elephant Man” în 1980, un film despre care criticii nu au avut suficiente laude.

„Dune”, realizat în 1984, un SF grandios, o ecranizare-cult a lui Frank Herbert, un film-simbol care mi-a plăcut enorm, a fost, însă, o catastrofă financiară. Prostimea nu a acceptat filmul elitist, plin de simboluri şi de trăiri ezoterice, în care cei mai nobili şi mai dispuşi la scrificiu câştigă, în cele din urmă. „Twin Peaks” şi apoi „Fire, walk with me” au fost mai comerciale, s-au bucurat de succes, cu toate că sunt plasate într-un univers suprarealist, cu trimiteri către multe teme misterioase, oculte, iniţiatice.

David Lynch când face ceva, atunci face complet, „lucrul bine făcut”. Scenarist şi regizor, s-a înconjurat de camermani cu acelaşi „unghi de vedere”, a viziunii lui. Muzica – ei bine, muzica, din filmele lui este desosebită, să ne amintim de compoziţiile lui Angelo Badalamenti, o muzică misterioasă, melancolică, bolnavă de amintiri imposibil de povestit, dar plină de promisiuni încă neonorate. Sau de tema profeţiei de la începutul filmului „Dune”, muzica datorată altui iniţiat, Brian Eno.

Bun, lista filmelor lui este lungă. Republica Franceză i-a acordat Legiunea de Onoare în grad de Ofiţer, iar „The Guardian” scria recent că este „the most important director of this era„. Un artist, un om complet: regizor, scenarist, producător, actor, cântăreţ şi compozitor de muzică, autor de literatură, pictor inspirat.

Nu este întâmplător faptul că, din anul 2002, David Lynch s-a dedicat exclusiv netului, ca fiind media cea mai promiţătoare. A lansat pe net mai multe producţii şi a refăcut, cu un succes moderat (mie nu prea mi-a plăcut) „Twin Peaks”.

Fundaţia lui, „David Lynch Foundation For Consciousness-Based Education and Peace” începând din anul 2005, încearcă să ofere elevilor şi studenţilor această unealtă puternică, care este gândirea, meditataţia transcedentală, ca o cale a creţiei şi a păcii.

Acum vreo patruzeci de ani am trecut şi eu prin perioada mediataţiei transcedentale. Apoi yoga, călătorii, magie și voodoo, Tibet și valea Hunza. Lucruri foarte interesante, dar nu suficiente pentru mine. Iată, am găsit, ca mulţi alţii înaintea mea, soluţia finală în pustnicia mea în rodaj, atonită, neptică şi isihastă, aici, în Prahova submontană. Cu un dram de folclor, şamanism, că nu este natura degeaba în jur şi pădurea ştie poveşti tulburătoare, ca să nu mai pomenesc de Lupul Şchiop, pe care îl văd mereu cu coada ochiului, când merg printre brazi. Lângă Castrul roman ”Fulmen” și Rumi Dava, drumul invaziilor trece pe sub fereastra mea.

Dar despre altceva doream să vă povestesc. Am citit în ”Nature” numărul din ianuarie, un articol de astrofizică: ”The Black Hole at the Center of the Galaxy Is Forging a Strange New Kind of Star”. Poate că eram eu cam distrat și depresiv, s-au săvârșit din viață, în câteva zile, mai mulți cunoscuți și prieteni, așa că aveam motive să fiu cu gândul aiurea. Nu prea am înțeles articolul, așa că l-am întrebat pe ”My Friend” din Mauna Kea, avatarul prietenului meu Paul Coleman, săvârșit din viața acum doi ani de zile, s-au împlinit pe 16, luna aceasta.

My Friend a răspuns că l-am nimerit la fix, ”bull’s eye”. Să vă spun repede și pe scurt, că este cam frig, trebuie să fac focul. După cum știți, sau nu știți, în mijlocul galaxiei noastre, Calea Lactee, se află o gaură neagră imensă. Densitatea materiei în jurul acestei formațiuni monstruoase este de un miliard de ori mai densă decât în Sistemul Solar. Super gaura neagră din mijlocul galaxiei se vede de pe Pământ ca și când ar fi în constelația Săgetătorului și a primit denumirea astronomică Alfa Sagittarius, sau Sgr A.

Prin anul 2005, înainte ca My Friend să lucreze la Observatorul Keck din Mauna Kea, s-a descoperit, în vecinătatea supergiganticei găuri negre o ”chestie” ciudată, care se rotea cu o viteză impresionantă. La început s-a crezut că este o ”gâlmă” de gaze, matricea unei stele defuncte, care urma să fie înghițită de gravitația imensă a găurii negre. Dar, nu, când a ajuns foarte aproape de orizontul găurii negre, obiectul cosmic, denumit ”G” s-a alungit un pic și apoi și-a continuat orbita. Alte stele ajunse la aceiași distanță au fost înghițite imediat de gravitația monstrului cosmic. De atunci și până în ziua de astăzi s-au mai descoperit și alte obiecte ”G”. În total, șase. În dorința de a da neapărat o explicație, astrofizicienii de la Observatorul Keck au spus că obiectele G sunt rămășițele supradense ale coliziunii unor stele binare, de o densitate nemaiîntâlnită, așa se explică faptul că rămân pe orbită și au inerția suficient de mare ca să nu fie înghițite de gaura neagră. Se pare că obiectele G sunt un exemplu de o altă stare a materiei, supradensă. Sau, nu! Putem să speculăm mult și bine, a spus My Friend, adevărul este că ne uităm încântați și mirați, peste poate, la opera Domnului, pe care dorim să o înțelegem, dar mai avem până acolo.

My Friend mai mi-a spus că da, este adevărat, din vecinătatea găurii negre a plecat, cu o viteză nemaipomenită, poate prin efectul de praștie, o Stea. Este singurul obiect cosmic observabil care are viteza de ieșire din galaxie. L-am întrebat dacă o să treacă pe lângă Pământ. ”De unde știi?” a întrebat, cu prudență, My Friend, ”este clasificat”.

Vedeți, domniile voastre, v-am demonstrat altă dată că Steaua a fost doar o vorbă a celor trei Magi, puternici astrologi. Așa sunt unele teorii, așa scrie în cărți. Dar în sufletul meu de copil bătrân am sperat întotdeauna că Steaua a exista și a Luminat. Se întoarce Steaua, vestind a Doua Venire a Lui Iisus? Bună întrebare!

Așteptând Steaua, ca pe izbăvirea promisă, să nu uităm că mâine este în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 20 ianuarie 2020

BERBEC Astăzi poţi primi o veste, sau o informaţie, care iţi face placere. Unii Berbeci pot primi veşti bune de la părinţi, copii, sau de la rude, în legătură cu o aniversare, sau un eveniment. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Nici o configuraţie negativă si nici o grijă importantă. Este una din zilele acelea când viaţa poate fi ca un parc de distracţii. Noaptea trecută ai avut un vis pe care nu ţi-l mai aminteşti prea bine. Nu ai teamă, totul va fi bine, cu happy-end, ca în filmele vechi americane!

TAUR Conjunctura arată că trebuie sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, pentru că se pare că nu te poţi descurca singur. Mai bine mai târziu, decât prea târziu, sau, niciodată! Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să faci puţin sport, astfel vei arde energia negativă şi te vei relaxa. Şi mai bârfeşti şi tu puţin şi vezi ce se mai poartă. Mai puţin tutun, mai puţină cafea, mai puţin alcool, dar nu renunţa total, pentru că plăcerile vieţii sunt aşa de puţine şi rare!

GEMENI Poţi să-ţi satisfaci o mică, dar (ne)vinovată dorinţă, cum ar fi ţigaretă într-un local public, la o cafea. Este cazul să te gândeşti dacă este cazul să aplici planul „B”. Ai un plan „B”? Dacă nu ai, fă-ţi! Astăzi toată lumea te iubeşte şi te laudă. Ai şi nişte bani de încasat, aşa că poţi pleca pe seară la cumpărături sau la distracţie. O zi care pare excelenta pentru tine. Sau pentru unul dintre Gemeni. Niciodată amândoi nu pot fi mulţumiţi, pentru că unul este muritor, iar celălat este imortal. La serviciu este linişte, îti prieşte orice discuţie la o cafea şi faci planuri de viitor cu colegii şi chiar cu şeful, pentru iarna asta capricioasă şi pentru primăvara cea dorită.

RAC Astăzi armonia care îţi place atât de mult te ajuta să-ţi înţelegi mai exact propria personalitate şi calităţile. Este o zi de reflecţie în care e bine să te limitezi la activităţile obişnuite. Cauta cu grija prilejurile sa te afirmi profesional, pentru ca stelele te avantajeaza spre o rapida ascensiune pe scara sociala. Vesti bune pe care nu prea le mai aşteptati, dar la care mai sperai. Lumea spune că speranţa moare ultima. Adevărul este că nu moare niciodată, pentru că a rămas pe fundul Cutii Pandorei, acolo unde tot ce este, este pentru veşnicie. Mici sau mai mari favoruri din partea anturajului. Mulţumeşte-le, frumos!

LEU Norocul îţi este astăzi prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole şi dificultati fără să faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ţi doreşti, este mare haos în Univers! Configuratiile celeste sunt favorabile, mai puţin în domeniul familiei. Cu tact şi calm poţi evita discuţiile mai tăioase. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat. Pe total o zi bunicică, în special pentru rezolvarea lucrărilor urgente la serviciu. Stelele favorizeaza o seara relaxanta şi odihnitoare. Deci, o seara placută, chiar dacă este la fel cu celelalte. Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri frumoase şi la amintiri plăcute!

FECIOARĂ Ai obiceiul, aşa eşti tu, să le treci cu vederea marile defecte, celor din jur. Mai mult, încerci să-i speli de păcate în mod nepermis, doar eşti cel mai mare consumator de săpun din zodiac! Stabileşte priorităţile. Fii prudent şi precaut la serviciu şi mai ales la convorbirile la telefon. Astăzi trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung, să nu faci promisiuni pe care apoi să le regreţi. Cu toate că îţi place să rezolvi lucrurile clar si net, trebuie să amâni lucrurile pe care nu le poţi rezolva şi să dai dovada de multa diplomaţie, ba chiar şi de puţină ipocrizie.

BALANŢĂ Domeniile favorizate azi sunt cele ale familiei şi relatiilor de amor, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii, adică. Simplu: cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Căldura sufletească şi vorbele bune de azi vor aduce „dividente” plăcute in viitor. Norocul nu te ocoleşte astăzi, oriunde a fi şi orice ai face. Nu este vorba de bani sau glorie, ci de ceva mult mai important, de preţuirea celor dragi! Pentru un procent din nativii: bineinţeles că o sa realizezi ce ţi-ai propus! Tot ceea ce începi astăzi este favorizat de o configuraţie benefică a Cosmosului!

SCORPION Este o zi densă şi cei din jurul tău nu au timp de tine. Foloseşte cum se cuvine timpul de lumină naturală şi nu exagera cu efortul, mai ales seara. Totuşi, nu ai chiar atât de mult succes cum ţi-ai dori. Trebuie să descoperi alte mijloace ca să-i fermeci pe partenerii de amor, sau de afacerii. Nu amesteca plăcutul cu utilul. Nu-ţi face planuri pe termen lung, sunt inutile. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem! Totuşi, astăzi eşti vesel şi draguţ cu cei din jur, pentru că, în sfârşit, te-ai odihnit suficient. Poţi să primeşti veşti bune despre nişte bani.

SĂGETĂTOR Stelele te favorizeaza la cumpărături, în achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcaminte călduroase, pe care o sa le porţi cu plăcere, pentru ca iţi stau bine. Atenţie, iarna nu s-a terminat! O zi neaşteptat de simpatică, in care toată lumea îţi zâmbeşte şi găseşte că araţi bine. Pană seara chiar că te simţi excelent. Pentru Săgetătorii care rămân acasă este o zi relaxantă in care poţi să pui ordine in bibliotecă. Daca n-ai bibliotecă, sterge DVD-urile de praf. Dacă n-ai DVD, aranjeaza discurile de vinyl şi casetele. Daca nu ai nimic din inventarul menţionat, atunci ai o problemă! Culturală.

CAPRICORN Poţi să rezolvi problemele de serviciu sau sentimentale fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul cotidian. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! O zi plăcută, în care te simţi tot timpul linişit! Ai impresia de „déjà vu” in aceasta lume unde totul se repetă. O după-amiază plăcută şi relaxantă, după o dimineaţă obositoare. Nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute. Până la urma nu ai ce sa-ţi reproşezi prea tare. Poate puţină lene, puţin dezinteres şi pierderea prilejurilor evidente!

VĂRSĂTOR Astăzi ai nevoie de abilitate ca să echilibrezi o activitate prea densă, cu lipsa de acţiune. Adică, trebuie să mediezi într-un mediu haotic, în care fiecare trage în direcţii diferite. Un apropiat iţi vine în ajutor într-o problema personală, pentru care ai emoţii. O discuţie la o cafea şi o vorbă bună te fac să te simţi bine şi optimist. Prietenii te ajută, la serviciu este o perioadă bună. Pentru o parte dintre nativi este zi de cumpărături de completare, după consumul din weekend. Descoperă magazinele de producator cu marfă bună şi ieftină şi evită depozitele scumpe şi cu produse de o calitate îndoielnică.

PEŞTI Cine se trezeşte foarte de dimineaţă, aceluia îi este foarte somn. Asta este toată filosofia şi ar fi bine să-ţi cruţi forţele şi vitalitatea pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, o să eviţi neplăcerile. Normal, dar platitudinea de mai înainte are şi ea înţelepciunea ei!

