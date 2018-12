Se întâmplă la Satu Mare: REVELION la BISERICĂ! Un preot cheamă enoriașii să treacă împreună în noul an

Inedit! Un preot sătmărean ține, de două decenii, Revelioane la Biserică. Acesta le dă întâlnire credincioșilor la ora 22.45 și petrece alături de ei ultimele ceasuri ale anului.





”După anii 90, din dorința de a încheia anul într-un mod cât mai creștinesc, am propus membrilor parohiei mele să ne întâlnim cu o oră înainte de sfârșitul anului pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu că a avut răbdare cu noi un an întreg, în care de multe ori am uitat că suntem dependenți de El mai mult decât de lumea aceasta. De asemenea, să-i cerem pentru anul care urmează înțelepciune, precum i-a dat lui Solomon, ajutor și credință tare pentru a înțelege că suntem fii ai cerului, nu ai pământului”, a spus părintele Gheorghe Simion.

”Felul acesta de a proceda l-am repetat la sfârșitul și începutul fiecărui an, inclusiv în anul acesta, când vă invit pe toți să ne unim din nou în rugăciune în fața bunului Dumnezeu pentru același scop. După momentul acesta, să ne întâlnim cu toții, așa cum am obișnuit întotdeauna, pe platoul din fața bisericii pentru a ciocni un pahar de șampanie și pentru a ne ura tradiționalul ”La mulți ani!”, a declarat părintele Gheorghe Simion.

Programul de adorație va începe luni 31 decembrie, de la ora 22.45, la biserica greco-catolică ”Bunavestire” din cartierul Carpați I, din municipiul Satu Mare.

