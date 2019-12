Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat în ședința de guvern că începând de luni se deschide circulației publice și lotul 3 din autostrada Lugoj-Deva. Circulația pe autostradă se va face însă cu restricții de viteză și de tonaj, scrie Digi24.

„Azi, CNAIR va da în trafic cei 21 de kilometri din lotul 3 al Autostrăzii Lugoj – Deva, porțiunea dintre Ilia și Holdea”, a anunțat ministrul Transporturilor.

Lotul 3 va avea însă restricții de viteză de 80 km/h și de tonaj – 7,5 tone. Pentru acest lot ministrul a anunțat că s-a semnat și contractul de deszăpezire.

„Am preluat un contract reziliat iar din 4 noiembrie și până astăzi am făcut 3 expertize, am contractat lucrările la podul peste Mureș, am recepționat breteaua Holdea, iar astăzi dăm în trafic acest tronson cu restricții de 80 de km/h și 7,5 tone. Avem și contract de deszăpezire”.

„Între Sibiu și Nădlac se circulă pe autostradă cu excepția celor 13,6 km. Pe acest lot suntem în licitație se răspunde la clarificări în acest moment”, a mai spus Lucian Bode.

