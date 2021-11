Se confirmă. O nouă tulpină a gripei a început să atace. Alertă maximă, 500 de studenți infectaţi

Este întotdeauna imposibil de prezis cum va arăta un sezon de gripă, dar Lynnette Brammer, șeful echipei CDC de Supraveghere a Gripei, a spus că rapoartele despre mai multe cazuri de gripă au atras atenția echipei sale, spunând că sezonul de gripă ar fi revenit după o pauză de an.

CDC estimează că, în funcție de sezon, gripa ucide între 12.000 și 61.000 de oameni pe an în Statele Unite. În prima săptămână a lunii noiembrie, 14% dintre decese au fost atribuite gripei, pneumoniei sau Covid-19. Doar 0,3% dintre probele testate au revenit pozitiv pentru gripă săptămâna trecută, a constatat CDC, și doar 295 de persoane au fost spitalizate pentru gripă.

CDC a confirmat că există un focar de peste 500 de cazuri în rândul studenților de la Universitatea din Michigan

Cazurile de gripă par să fie în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 5 și 24 de ani. „De multe ori, gripa poate ataca mai întâi la grupele de vârstă mai tânără și apoi se poate răspândi la grupele de vârstă foarte tinere și mai în vârstă. Nu se întâmplă întotdeauna așa”, a spus ea. „Fiecare sezon de gripă este diferit”.

Gripa este complicată deoarece circulă mai multe tipuri și tulpini diferite. Chiar acum, a spus Brammer, o tulpină cunoscută sub numele de H3N2, care există de zeci de ani, este cea care infectează oamenii. Vaccinurile împotriva gripei protejează, de asemenea, împotriva unei tulpini cunoscute sub numele de H1N1, care a provocat o pandemie în 2009, precum și a două tulpini de gripă B.

CDC recomandă ca toată lumea să se vaccineze împotriva gripei

Asta pentru că virusul suferă mutații și formularea este adesea modificată, dar și pentru că imunitatea oamenilor scade de la an la an, chiar și cu vaccinare. Brammer a spus că producătorii de vaccinuri preconizează că vor produce 200 de milioane de doze de vaccin antigripal în acest an — cea mai mare aprovizionare de până acum. „Cel mai bine a fost să facem vaccin în octombrie, dar mulți oameni pur și simplu nu au înțeles”, a spus Brammer. „Dacă nu ai fost încă vaccinat, ar fi bine să te ocupi acum”.

Femeile însărcinate, cărora li se recomandă insistent să se vaccineze împotriva gripei, atât pentru a se proteja, cât și pentru a-și proteja copiii, rămân în urmă. Doar 41% dintre femeile însărcinate sunt vaccinate până acum, comparativ cu 58% la această dată anul trecut, spune CDC. Și doar 21,5% dintre gravidele afro-americane sunt vaccinate.

CDC a constatat că 70,6% dintre adulții care sunt vaccinați împotriva coronavirusului sau care intenționează cu siguranță să primească un vaccin Covid-19 au primit sau intenționează să primească un vaccin antigripal pentru sezonul 2021-22. Și doar 11% dintre adulții care spun că probabil sau cu siguranță nu vor primi un vaccin împotriva coronavirusului spun că vor primi un vaccin antigripal.

Până acum, spune CDC, au fost distribuite 162,5 milioane de doze de vaccin antigripal . Producătorii de vaccinuri continuă să producă și să distribuie vaccin antigripal, informează CNN.