Potrivit premierului, Lucian Bode, ministrul Transporturilor, nu ar trebui să-și dea demisia din acest motiv, deoarece trebuie judecat „după ceea ce face, efectiv, ca ministru”.

„Nu ştiu de unde aţi auzit, că de la mine nu aţi auzit. Şi aici, încă o dată, trebuie să cunoaşteţi foarte bine legislaţia în domeniu, trebuie să cunoaşteţi activitatea domnului Bode, care rareori a apelat la transportul cu maşina SPP, el a utilizat transportul cu maşina de la Ministerul Transporturilor. Atunci când eşti într-o maşină SPP, tu comunici doar destinaţia şi ora la care trebuie să ajungi.

Demnitarul nu are nicio putere de a dicta echipei SPP care-i asigură deplasarea viteza cu care să se deplaseze şi conduita în trafic. Domnul Bode este un om extrem de serios, un om care niciodată nu a abuzat de funcţie în vreun fel. Dimpotrivă, este un om simplu, un om cu bun simţ”, a afirmat Orban, întrebat dacă are în vedere un înlocuitor pentru ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

În legătură cu o eventuală demisie a ministrului Transporturilor, premierul susține că pentru aceasta ar trebui evaluată activitatea profesională.

„Din punctul meu de vedere, cred că activitatea unui ministru trebuie evaluată după rezultate. Rezultatele se văd, sunt vizibile, în Bucureşti au început lucrările la autostrada de centură, urmează să fie finalizat metroul, am obţinut finanţarea tronsonului Sibiu-Piteşti, cred că astea sunt lucrurile după care trebuie evaluată activitatea domnului ministru”, a mai spus Orban.

Şeful Executivului a confirmat că a avut o discuţie cu Lucian Bode în urma accidentului rutier, dar a infirmat faptul că ar fi discutat pe tema demisiei.

„Am avut o discuţie cu domnul Bode, sigur că da, sigur că am avut această discuţie. Nu am discutat aşa ceva (despre demisia lui Bode din funcţie – n.r.). Deci, încă o dată, nu are niciun fel de răspundere, nu a fost la volan, nu a impus ritmul deplasării, nici nu poate, legal, să impună ritmul de deplasare. Nu a avut, practic, niciun fel de răspundere directă în producerea acestui eveniment.

De regulă nu face lucrul acesta, nu este un om care să abuzeze de prerogativele funcţiei de ministru, dimpotrivă, este un om foarte modest, un om cu bun simţ şi nu cred că, acum, pe un accident, care, într-adevăr, a avut loc, se poate lua o decizie legată de mandatul de ministru. Şi, repet, trebuie judecat după ceea ce face, efectiv, ca ministru”, a mai afirmat Orban.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri că regretă „incidentul” petrecut duminică, atunci când maşina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier, precizând că în acel moment se odihnea, nefiind preocupat de modul în care conduce şoferul său, angajat al SPP, potrivit agerpres.ro