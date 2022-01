Se cere interzicerea AUR în România. Plângeri penale pentru copreședinții partidului

El afirmă că Parchetul și Curtea Constituțională ar putea scoate AUR de pe scena politică. Liberalul anunță că a făcut plângeri penale pe numele copreședinților AUR George Simion și Claudiu Târziu, după protestul agresiv în care un grup de oameni au intrat cu forța în curtea Parlamentului.

„Instituțiile statului trebuie să răspundă dacă această formațiune AUR este o amenințare la adresa ordinii constituționale a României și pe cale de consecință e nevoie de activarea din lege a mecanismului pentru scoaterea în afara sa”, a declarat Alexandru Muraru la RFI România.

Parchetul General poate declanșa această procedură . Am extins în aceste zile plângerile penale la adresa copreședinților AUR Claudiu Târziu și George Simion. un partid politic nu poate fi pus sub urmărire penală, dar membrii care au coordonat acest atac pot fi anchetați”, a mai spus Alexandru Muraru.

Plângeri penale pe numele lui Simion și Târziu

Muraru a depus plângeri pe numele copreședinților AUR, George Simion și Claudiu Târziu, care ar fi „coordonat” protestele din 21 decembrie, de la Palatul Parlamentului, față de impunerea certificatul anti-COVID.

„Pot să vă spun în premieră astăzi că după atacul asupra Parlamentului, de acum câteva săptămâni, sunt în legătură cu organele competente şi am extins în aceste zile plângerile penale la adresa copreşedinţilor AUR Claudiu Târziu şi George Simion, pentru diverse fapte penale pe care le-am încadrat în plângerile mele, asta pentru că în discuţiile pe care le am cu investigatorii, un partid politic nu poate fi pus sub urmărire penală, dar membrii care au coordonat acest atac pot fi anchetaţi”, scrie Gândul.

Trebuie spus că în pofida politicienilor care îi doresc sfârșitul, partidul AUR crește în opțiunile de vot ale electoratului. Ultimele sondaje arată că AUR este al treilea pol politic al țării, la mică distanță de locul doi.

Anii trecuți se dorea scoaterea de pe scena politică a PSD, dar iată că acum social-democrații au fost reconsiderați, ba chiar se află la guvernare.