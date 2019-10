Pana de curent din Venezuela a dat o țară peste cap și a ridicat întrebarea ce am face dacă de mâine nu am mai beneficia de această resursă? Atunci, mulți pacienți au murit pe masa de operație sub privirile neputincioase ale medicilor.

Scene similare s-au petrecut în toate spitalele din Venezuela, în timpul acestui dezastru național: niciun generator electric, programat să pornească automat în astfel de situații, nu poate ține atât de mult: la finalul celor cinci zile, 26 de persoane au murit în spitale, din cauza lipsei de curent electric.

„Un spital care nu are curent electric mai mult de patru ore, e deja o situație gravă”, a declarat, pentru BBC, un medic venezuelean. „Iar situația apei potabile este și mai gravă. Au fost cazuri în care i-am rugat pe pacienți să-și aducă apă de acasă, pentru că spitalul nostru, pur și simplu, nu dispunea de așa ceva”.

Astfel de scene, cu adevărat apocaliptice, s-au petrecut într-o țară care, până acum câțiva ani, trecea drept una dintre cele mai bogate din America de Sud și care deținea unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol, aruncând-o astfel în Evul Mediu.

Astfel de situații, la scară mult mai mică, au loc anual inclusiv în țări dezvoltate, precum SUA și Canada, în special în regiunile în care furtunile distrug liniile de înaltă tensiune și aruncă zone întinse în întuneric.

În iunie, o pană de curent a lăsat în beznă porțiuni importante din Argentina, Uruguay și Paraguay și, odată cu el, 40 de milioane de locuitori din regiune.

Dar toate aceste „evenimente” sunt nimic față de mega-penele de curent pe care experții în energie se tem că le vom experimenta în viitor.

Modificările climatice, combinate cu o creștere tot mai mare a nevoii de tehnologii bazate pe energia electrică, ne fac tot mai vulnerabili în fața unui astfel de scenariu, avertizează experții.

„Practic, în acest moment, viețile noastre depind de acest tip de energie și, în mod special, de aparatura electrică, de orice fel”, declară, pentru BBC, Juliet Mian, director al unei organizației Resilience Shift, un ONG care instruiește firmele și oamenii pentru a face față unor astfel de situații critice.

Întregul lanț alimentar al produselor pe care le cumpărăm zilnic se va prăbuși în lipsa curentului electric și a calculatoarelor care să coordoneze acest flux. Într-o situație de „black-out”, nu vor mai exista camere frigorifice, aer condiționat sau sisteme de încălzire alimentate electric. Cardurile nu vor mai funcționa, la fel nici telefoanele mobile. Rata criminalității va crește.

„În lumea modernă, toate aceste sisteme sunt interdependente și este extrem de greu să găsești un sistem important care să nu se bazeze, în final, pe curent electric”, declară Mian.

Cauzele care pot duce la o o astfel de „apocalipsă energetică” sunt multiple și includ, pe lângă dezastre provocate de fenomene naturale extreme, scenarii legate de atacuri din sfera cyber-terorismului, asupra sistemelor energetice naționale.

„Nu putem să proiectăm sistemele, astfel încât să prevenim cu totul astfel de căderi de curent”, declară Mian. „Sunt mult prea complexe deja și astfel de căderi de curent s-ar putea succeda apoi în cascadă și să se răspândească și mai mult. Dar ce putem face e să le proiectăm astfel încât să își poată reveni mai repede”, declară specialistul consultat de BBC.

Te-ar putea interesa și: