Se anunţă sfârşitul lui Vladimir Putin! Dezvăluirea care îl compromite total. Anonymous a dat publicității un document secret

Anonymous a pus gând rău soldaților lui Vladimir Putin, implicându-se în compromiterea celor care participă la masacrele din Ucraina, printre victimele lor fiind inclusiv copii, femei ori bătrâni.

Conform organizației, toți soldații ruși despre care au făcut dezvăluiri ar trebui pedepsiți pentru crime de război, la fel ca și liderul lor, Vladimir Putin.

„Toți soldații care au participat la invadarea Ucrainei ar trebui să fie judecați de un tribunal pentru crime de război”, spun cei de la Anonymous, într-un mesaj pe contul de Twitter.

Armata ucraineană a emis un bilanț al morților, iar conform acestuia, circa 18.000 de militari ruși au fost uciși de forțele de rezistență ucrainene.

Anonymous a publicat o copie-foto a unui ordin de ministru, semnat de Dmitri Bulgakov, cel care asigură interimatul Apărării ruse.

În aceasta se observă că ministerul Apărării Rusiei pregătea videoclipuri false, în care protagoniști de război erau „militarii ucraineni” care înjosesc „prizonierii de război ruși”.

Documentul a fost lansat în online luni, 28 martie, de pe contul de Twitter al Anonymous.

„Eu ordon: Elaborarea și distribuirea unei serii de materiale video care să demonstreze comportamentul inuman al militarilor din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei și al formațiunilor naționaliste de pe teritoriul Ucrainei, în raport cu prizonierii care și-au exprimat dorința voluntară de a se preda”, arată ordinul secret al lui Bulgakov.

Mai mult, Dmitri Bulgakov mai dorea și contrafacerea unor acuzații, conform cărora cei din armata Ucrainei ar fi încălcat Convenția de la Geneva, cea care reglementează statutul prizonierilor de război.

Rațiunea pentru care ar fi fost pusă la cale o astfel de înscenare se referă la videoclipurile din spațiul online, care arată că militarii ruși sunt tratați cum se cuvine de ucraineni, chestiune despre care Moscova ar crede că poate alimenta dezertarea soldaților ruși.

Ministerul Apărării rus a ordonat și dezmințirea faptului că armata rusă folosește cetățeni înrolați.

Ordinul secret stipulează „să elaboreze și să distribuie o serie de materiale grafice cu dovezi ale folosirii candidaților în timpul filmării ședințelor de informare a militarilor capturați din forțele armate ale Federației Ruse. De asemenea, să dezmintă faptul că forțele armate ruse au folosit recrutați”.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked –

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.

— Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022