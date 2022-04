Iadul pe pământ. Imaginile cu morții din Ucraina au șocat toată planeta. Mesaj clar pentru Putin: „Autorii crimelor de război vor da socoteală”

Războiul din Ucraina lasă în urmă crime odioase comise asupra civililor. Un masacru s-a petrecut în Bucha, în apropiere de capitala Kiev, iar imaginile îngrozesc privitorii.

Charles Michel, liderul Consiliului European, declară că este „șocat de imaginile obsedante ale atrocităţilor comise de armata rusă în regiunea eliberată a Kievului”.

„UE ajută Ucraina şi organizaţiile guvernamentale să adune probele necesare pentru urmărirea în tribunalele internaţionale. Mai multe sancţiuni şi ajutoare din partea UE sunt pe drum”, a scris Charles Michel pe Twitter, adăugând și „#BuchaMassacre” textului său.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite că vor exista consecințe grave pentru „ororile de nedescris” care au loc în Ucraina.

„Autorii crimelor de război vor da socoteală”, a transmis, tot pe Twitter, șefa Comisiei Europene.

Ministrul de Externe al Ucrainei transmite la rândul său un mesaj, acuzând rușii că au atacat în mod conștient civilii din Bucha.

„Masacrul din Bucha a fost deliberat. Ruşii vor să elimine cât mai mulţi ucraineni cu putinţă. Trebuie să-i oprim şi să-i alungăm. Cer noi sancţiuni devastatoare din partea G7 ACUM”, a scris Dmitro Kuleba, pe aceeași rețea de socializare.

Mai mult, consilierul președintelui Zelenski, Mihailo Podoliak, vorbește despre un infern al secolului în care ne aflăm.

„Regiunea Kiev. Infern de secol XXI. Cadavrele bărbaţilor şi femeilor care au fost ucişi cu mâinile legate. Cele mai rele crime ale nazismului s-au întors în Europa. A fost o faptă deliberată a Rusiei”, a scris Podoliak.

Serghey Nikiforova, purtătorul de cuvânt al liderului Volodimir Zelenski, vorbește despre gropi comune în care se află trupurile unor civili uciși.

„Am găsit gropi comune. Am găsit oameni cu mâinile și picioarele legate…împușcați, cu urme de gloanțe în ceafă. Erau clar cvili și au fost executați. Am găsit trupuri incendiate pe jumătate ca și cum ar fi vrut să șteargă urmele crimelor, dar nu au avut suficient timp să o facă cum trebuie”, a transmis Nikiforova, conform The Guardian.

Mai mult, rușii au lăsat în urma lor terenuri minate, astfel că autoritățile din Ucraina au început să securizeze zonele afectate.

Liz Truss, ministrul de Externe britanic, cere o anchetă privind cimele de război din Ucraina și transmite că Marea Britanie urmează să susțină un astfel de demers al Curții Penale Internaționale, conform agenției de presă Reuters.

Forțele armate ruse ar fi ucis toate persoanele de sex masculin din Bucha, cu vârste între 18-60 de ani, conform unui jurnalist din Ucraina, Dmytro Komarov, preluat de Obozrevatel.

De asemenea, pe o stradă din Bucha, ar fi fost găsite nu mai puțin de 20 de cadavre ce aparțineau unor bărbați civili, conform AFP.

Armata Ucrainei a postat un videoclip care arată ororile comise de trupele ruse în Bucha.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022