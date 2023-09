La un pas de o nouă tragedie. Scurgeri la o stație de butelii de oxigen, la Cluj

Scurgeri la o stație de încărcare a buteliilor de oxigen, din Cluj-Napoca.

Pompierii au intervenit, vineri dimineaţă, la sediul unei firme care încarcă butelii de oxigen.

Accesul persoanelor civile a fost restricţionat într-un perimetru cu o rază de 500 de metri.

„Pompierii din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Cluj-Napoca au fost alertaţi în această dimineaţă, în jurul orei 5.50, pentru stingerea unui posibil incendiu izbucnit la un operator economic, cu obiect de activitate încărcarea de butelii de oxigen, situat pe strada Cantonului din municipiul Cluj-Napoca. La faţa locului s-au deplasat opt autospeciale pentru stins incendii, două autoscări, două echipaje SMURD şi unul SAJ, precum şi echipaje de poliţie. În momentul sosirii la faţa locului, pompierii au constatat că existau scurgeri de oxigen dintr-un recipient încărcat cu oxigen, de aproximativ 10.000l, fără a consta existenţa unei flăcări”, a transmis ISU Cluj.

Mai multe butelii de oxigen ar fi putut exploda

O zonă cu un perimetru de 500 de metri a fost delimitată, iar accesul civililor a fost restricționat. Robinetul recipientului încărcat cu oxigen a fost închis de către personalul de pe locul de muncă, potrivit ZCJ.

Momentan, nu au fost înregistrate persoane care să solicite consult medical. În zonă va rămâne pentru monitorizare o autospecială. La faţa locului au acționat opt autospeciale pentru stins incendii, două autoscări, două echipaje SMURD şi unul SAJ. Au venit mai multe echipaje de poliţie.

Explozia de la Crevedia

Anterior, patru explozii au avut loc la o stație GPL din Crevedia. O a treia persoană a murit în urma rănilor suferite. Este vorba de unul dintre cei doi pacienți de la Spitalul Floreasca, care avea arsuri pe peste 90% din suprafața corpului.

Trei persoane au murit. Alţi cinci care au fost transferaţi în străinătate sunt intubaţi şi ventilaţi mecanic. Un pacient transferat la Bruxelles are suprafaţă corporală arsă mai mult de 15%. Acesta este intubat şi ventilat mecanic, „stabil hemodinamic”, potrivit Ministerului Sănătăţii. Cel de-al doilea pacient transferat la Bruxelles are suprafaţă corporală arsă peste 20% și respiră spontan. El este stabil hemodinamic și are evoluţie clinică favorabilă.

Unul din pacienţii transferaţi la Milano are suprafaţă corporală arsă peste 90%. Starea sa este una critică. Cel de-al doilea pacient transferat la Milano are suprafaţă corporală arsă peste 45% şi este ventilat mecanic.