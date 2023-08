Explozii la Crevedia. Numărul victimelor a crescut. A mai murit un localnic, la Spitalul Floreasca

Explozii la Crevedia. Un alt bărbat rănit în a murit la Spitalul Floreasca. Reprezentanţii spitalului au declarat că victima de 63 de ani a fost rănită în prima explozie de la staţia GPL. Numărul persoanelor care au murit se ridică la trei. Anterior, un bărbat şi o femeie, soţ şi soţie, au decedat. Bărbatul a murit din cauza unui infarct, iar femeia din cauza arsurilor.

„În cursul nopţii, a decedat la Spitalul Floreasca unul din cei doi pacienţi cu arsuri de peste 90% din suprafaţa corporală. În ciuda eforturilor personalului medical, s-a ajuns la această situaţie tragică având în vedere şansele extrem de reduse de supravieţuire ale pacienţilor aflaţi în această situaţie. Adresăm compasiunea noastră familiei”, a anunţat şi Ministerul Sănătăţii.

Ultimul raport al Ministerului Sănătății arăta că trei pacienţi răniţi în urma exploziilor de la Crevedia care se află internaţi în unităţi medicale din România. Alţi cinci care au fost transferaţi în străinătate sunt intubaţi şi ventilaţi mecanic.

Explozii la Crevedia. Starea victimelor

Un pacient transferat la Bruxelles are suprafaţă corporală arsă mai mult de 15%. Acesta este intubat şi ventilat mecanic, „stabil hemodinamic”, potrivit Ministerului Sănătăţii. Cel de-al doilea pacient transferat la Bruxelles are suprafaţă corporală arsă peste 20% și respiră spontan. El este stabil hemodinamic și are evoluţie clinică favorabilă.

Unul din pacienţii transferaţi la Milano are suprafaţă corporală arsă peste 90%. Starea sa este una critică. Cel de-al doilea pacient transferat la Milano are suprafaţă corporală arsă peste 45% şi este ventilat mecanic.

Dintre cei trei pacienţi intubaţi din România, doi sunt la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti. Unul se află la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni” Bucureşti. Dintre cei 22 de pacienţi internaţi aflaţi în stare medie sau uşoară, 11 sunt internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti. 6 pacienţi se află la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni” Bucureşti. Alți trei sunt la Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti. Ceilalți doi se află la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti și spitalul Elias.

Au fost externaţi 19 pacienţi, potrivit Observator.