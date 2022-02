Scuderia Ferrari prezintă o nouă mașină. Este pentru campionatul de Formula 1. „Au investit totul”

Echipa din Maranello vine cu o nouă surpriză în 2022. Scuderia Ferrari a realizat noi monoposturi, speciale pentru depășirile pe circuit. Anul acesta, Carlos Sainz și Charles Leclerc, piloții Ferrari, își vor face simțită prezența cu mașina F1-75.

Ferrari a prezentat monopostul în această dimineață. Noul autoturism conține roșu și negru, are aripi față-spate și podeaua negre. Caroseria este mult mai impresionată decât celelalte mașini. F1-75 are un look agresiv, conține o serie de guri de răcire spre exterior. Pasionații nu au putut să nu o compare cu mașina prezentată de Aston Martin în urmă cu câteva zile, AMR22.

Ferrari a dat lovitura!

„Trebuie să spun că, personal, sunt entuziasmat de mașină, pentru că reprezintă produsul efortului, dăruirii și pasiunii fiecăruia dintre noi. Este meritul unui grup de oameni care au investit totul în această mașină și au lucrat cu curaj, creativitate și spirit de echipă.

Exceptând noile reglementări tehnice, considerăm că a trebuit să construim mașina cu mintea deschisă. Am lucrat mult la unitatea de putere în iarnă și pe parcursul anului trecut, pentru că știam că va fi un element cheie. Am depus multă muncă inovatoare în motorul cu combustie, sub caroserie sunt multe detalii noi.

Am lucrat foarte mult și la suspensii, sunt diferite. Noile mașini sunt diferite din punct de vedere aerodinamic, dar aș spune că arată incredibil!

Aș numi această mașină un Ferrari curajos, pentru că am interpretat regulile gândind liber, deschis”, a declarat Mattia Binotto, directorul echipei.

Nici Charles Leclerc nu a putut rămâne indiferent la apariția noului monopost.

„Îmi place foarte, foarte mult. Îmi va plăcea și mai tare dacă va fi rapidă pe circuit! Arată agresiv, frumos, sper că este rapidă. E ceva diferit, asta vrei să vezi atunci când lansezi o mașină nouă”, a spus și Carlos Sainz.

Ferrari F1-75 va apărea pe circuit în primele teste colective din pre-sezon, între 23 și 25 februarie, la Barcelona.

„Lucrez cât de mult pot pentru a deveni mai bun an după an. Acest sezon este unul foarte important pentru echipă și pentru noi, piloții. Așteptările sunt foarte mari și ne-am asigurat, cu toată munca din spatele cortinelor, că vom obține rezultate foarte bune”, a transmis Charles Leclerc, Ferrari.