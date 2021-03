Come back în forță pentru Halep. Sportiva a anunţat, luni, că vrea să revină pe teren în formă maximă. Ea a făcut o pauză după eliminarea survenită la Australian Open. Tenismena a admis că îşi doreşte foarte mult să joace câteva meciuri bune. Campioana și-a propus să fie foarte atentă la ceea ce are de făcut în teren, potrivit Antena 3.

Numărul 3 mondial a confirmat, luni, că va participa la turneul de la Miami, programat în perioada 23 martie-4 aprilie.

„Mă duc la Miami. O să plec săptămâna viitoare. Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune, pentru că am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum din nou o lună de pauză. Vreau să joc bine, vreau să fiu atentă pe ce am de făcut pe teren”, a spus Simona pentru Digi Sport.

„La US Open nu m-am dus, am renunțat din teamă. Recunosc! Acum am și făcut virusul, am și vaccinul, așa că totuși sunt un pic mai safe decât în august când s-a jucat US Open”, a mai adăugat Halep.

Constănțeanca va reveni pe teren după o pauză de 5 săptămâni. Invitată la Digi Sport. ocupanta locului 3 în circuitul WTA a confirmat că va juca la competiția din Florida.

“Pe hard nu e ușor, mai ales în America, unde multe fete sunt acomodate deja, se antrenează acolo. Mă duc acolo cu multă încredere. Un rol important în luarea acestei decizii l-a avut Darren. A vrut foarte mult să joc la Miami pentru că e un turneu bun. E plăcut să participi la turneeele Mandatory”, a mai precizat campioana.

Halep a căzut pănă pe locul numărul 3 în clasamentul WTA

După eliminarea prematură de la Antipozi, Simona Halep se menţine totuși pe locul 3, cu 7.255 de puncte, arată clasamentul WTA la zi, dat publicităţii luni. Liderul topului rămâne australianca Ashleigh Barty, cu 9.186 de puncte.

Top 5 WTA este neschimbat şi arată astfel:

Ashleigh Barty (Australia) – 9.186 de puncte; Naomi Osaka (Japonia) – 7.835; Simona Halep (România) – 7.255; Sofia Kenin (SUA) – 5.760; Elina Svitolina (Ucraina) – 5.370.

