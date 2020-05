Raluca Țonea, elevă în a XII-a de la Colegiul de Arte „Ciprian Porumbescu”, arată situația elevilor din Suceava, cum fac ei față acestor momente de cumpănă, care, pe lângă situația sanitară, aduce în plus și stresul unui examen foarte important pentru întreaga sa generație.

Redăm în continuare scrisoare elevei Raluca Țonea

„Scrisoare deschisă către Ministerul Educației,

Doamnă ministru, Monica Anisie, și stimați consilieri parte a cabinetului ministrului,

Încep prin a vă felicita pentru decizia de a închide școlile la un număr atât de mic de cazuri, a fost cea mai bună soluție atât pentru siguranța noastă, cât și a profesorilor și a familiilor noastre. În continuare vă voi prezenta, din punct de vedere subiectiv, situația noastră, a elevilor, nu doar cei de clasa a XII-a, ci a tuturor. De două luni încoace, ne aflăm într-un abis ce, la acest moment, pare fără fund. Confuzia, frica, stresul și îngrijorarea sunt doar câteva din stările prin care mii de elevi au trecut în ultima perioadă.

Dacă la început ne-am bucurat cu toții de această <vacanță prelungită>, curând această bucurie s-a transformat într-o multitudine de sentimente negative. Locuiesc în Suceava, acest oraș supranumit <Lombardia României>, aici, viețile noastre s-au schimbat la 180 de grade în doar o săptămână. Vuietul îngrijorării sucevenilor ajunge mult prea greu la București. Pe data de 30 martie, în jurul orei 23:00, ministrul de interne, domnul Marcel Vela, anunța intrarea în carantină totală a municipiului Suceava, dar și a localităților din zonele limitrofe. Suceava a înregistrat, la acea dată, aproximativ 500 de cazuri Covid-19. Momentul acela a picat greu asupra noastră, am început să ne îngrijorăm pentru viețile noastre și a celor dragi, odată cu această carantinare forțată s-a instaurat și teama în sufletele noastre”, începe Raluca scrisoarea sa.

„Din cauza stresului, corpul meu nu mai funcționa”

„În acea seară am plâns, la fel și în serile ce au urmat, nu am putut să mănânc, din cauza stresului, corpul meu nu mai funcționa, poate ar fi trebuit să merg la spital, dar Spitalul Suceava era sursă sigură de infectare. Ușor, ușor, am reușit să îmi revin și să mă încurajez singură ca totul va fi bine. Însă, o problemă încă mă îngrijora: Ce se întâmplă cu examenul maturității, bacalaureatul? Am auzit tot felul de scenarii: <Se îngheață anul>, <Examenele naționale se vor susține în luna august>, <Examenele naționale se anulează>. Această incertitudine a adâncit anxietatea resimțită. Între timp, au apărut orele online: o nouă zi, o nouă bătaie de cap, profesori care aud pentru prima oară de mijloacele pe care tehnologia le oferă, elevi nefamiliarizați cu platformele de învățământ online. La scurt timp, aflăm că aceste cursuri online devin obligatorii.