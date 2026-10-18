Sistemul de educație din România are nevoie de reforme structurale, de o utilizare mai eficientă a resurselor și de lideri selectați pe criterii de competență, nu de loialitate politică, consideră Marian Preda, rectorul Universității din București. Acesta a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă școala românească, de la organizarea și finanțarea sistemului până la pregătirea elevilor pentru cerințele unei societăți aflate în schimbare.

Marian Preda a descris învățământul românesc drept un sistem aflat într-o criză evidentă, influențată atât de problemele generale ale societății, cât și de ritmul accelerat al schimbărilor în comunicare și prelucrarea informației.

În opinia sa, școala nu s-a adaptat suficient de repede noilor realități, iar introducerea tehnologiei nu este suficientă pentru îmbunătățirea procesului educațional dacă elevii și profesorii nu au competențele necesare pentru a o utiliza.

„Nu banii sunt principala problemă în România, ci felul în care sunt folosiți”, a subliniat rectorul Universității din București. Acesta a arătat că finanțarea educației rămâne insuficientă în raport cu media europeană, dar că există și posibilități de îmbunătățire prin reorganizarea sistemului și extinderea modelelor care funcționează deja.

Preda consideră că reformele ar trebui să pornească de la identificarea unităților de învățământ cu rezultate bune și de la valorificarea experienței acestora, în locul menținerii unor structuri care nu reușesc să ofere rezultate satisfăcătoare.

Rectorul a atras atenția asupra diferențelor dintre școlile performante și unele licee tehnologice în care foarte puțini absolvenți promovează examenul de bacalaureat.

În acest context, el susține dezvoltarea unor programe de formare profesională adaptate cerințelor pieței muncii. Învățământul dual, care combină pregătirea teoretică și experiența practică, poate oferi o alternativă pentru elevii care doresc să dobândească o calificare profesională și să intre mai repede pe piața muncii.

Bursele și posibilitatea obținerii unui loc de muncă după terminarea pregătirii pot face aceste programe mai atractive. În același timp, Preda a pledat pentru recunoașterea valorii diferitelor trasee educaționale, subliniind că absolvirea unei facultăți nu trebuie să fie singura opțiune pentru fiecare tânăr.

Dezvoltarea învățământului profesional presupune, astfel, programe corelate cu nevoile angajatorilor și cu competențele de care elevii au nevoie pentru a-și construi o carieră.

O altă direcție de reformă vizează conducerea unităților de învățământ. Marian Preda consideră că funcția de director presupune competențe distincte de cele necesare activității didactice.

Planificarea strategică, gestionarea bugetelor, coordonarea echipelor, comunicarea și evaluarea personalului sunt printre responsabilitățile care cer pregătire managerială.

„Un bun profesor nu înseamnă automat un bun conducător”, a declarat Preda, susținând profesionalizarea managementului școlar.

Printre propunerile sale se numără organizarea unor programe postuniversitare de specializare pentru directorii de școli, în colaborare cu universitățile, Ministerul Educației și organizațiile implicate în reformarea sistemului.

Rectorul a susținut și limitarea influenței politice asupra instituțiilor de învățământ. În opinia sa, selecția persoanelor care ocupă funcții de conducere trebuie să se bazeze pe competențe, iar reorganizarea inspectoratelor școlare la nivel regional ar putea reduce influența intereselor politice locale asupra deciziilor din educație.

Marian Preda a abordat și problema evaluării performanțelor școlare, inclusiv în contextul rezultatelor testelor PISA și al evaluărilor naționale.

Potrivit acestuia, testarea elevilor trebuie să aibă un obiectiv clar și să fie concepută de specialiști. Evaluările ar trebui să măsoare atât competențele de bază, comune tuturor elevilor, cât și aptitudinile relevante pentru diferitele trasee educaționale.

Rectorul a pledat pentru consolidarea expertizei în evaluarea educațională și pentru o colaborare mai strânsă între universități, cercetători și instituțiile care elaborează politicile publice.

O astfel de abordare ar permite fundamentarea deciziilor pe rezultate măsurabile și pe cercetare, în locul unor măsuri adoptate fără o evaluare suficientă a efectelor asupra sistemului.

Marian Preda s-a declarat optimist în privința viitorului României, cu condiția ca elevii și profesioniștii foarte bine pregătiți să aibă acces la poziții de conducere.

În viziunea sa, reformarea educației presupune atât folosirea mai eficientă a resurselor și diversificarea traseelor de pregătire, cât și schimbarea criteriilor după care sunt selectați și promovați cei care conduc instituțiile de învățământ.