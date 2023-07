Schimbările climatice au adus lumea în pragul catastrofei. Avertisment ONU

Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că „schimbările climatice sunt scăpate de sub control”. El a făcut o serie de declarații în urma analizei neoficiale a mai multor date care indică o creștere a temperaturilor medii la nivel global în ultimele șapte zile. Din informațiile analizate a rezultat că până miercuri, am avut cea mai caldă săptămână de pe Pământ, de când se efectuează înregistrări meteorologice profesioniste, după cum relatează The Guardian.

„Dacă persistăm în amânarea măsurilor cheie care sunt necesare, cred că trecem la o situaţie catastrofală, aşa cum demonstrează ultimele două recorduri de temperatură”, a spus António Guterres, cu privire la recordurile mondiale de temperatură atinse în zilele luni şi marţi.

Conform informațiilor colectate de Centrului Național pentru Predicţia Mediului din SUA (NCEP), temperatura medie globală a aerului a fost de 17,18 grade Celsius marţi, depăşind recordul de 17,01 grade Celsius atins luni.

Pentru perioada de şapte zile care s-a terminat miercuri, temperatura medie zilnică a fost cu 0,04 grade Celsius mai mare decât în orice altă săptămână din cei 44 de ani de evidenţă, potrivit datelor platformei Climate Reanalyzer a Universităţii din Maine. Din măsurătorile realizate de meteorologi, temperatura medie a Pământului, miercuri, a rămas la maximul record de 17,18 C.

Cele mai ridicate temperaturi din ultimii 120.000 de ani

Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică a SUA (NOAA), ale cărei cifre sunt considerate standardul în datele climatice, a declarat, ulterior, că nu poate valida cifrele, care deocamdată rămân neoficiale. NOAA monitorizează temperaturile globale şi înregistrează datele lunar şi anual, dar nu zilnic.

„Recunoaştem că ne aflăm într-o perioadă caldă din cauza schimbărilor climatice şi, în combinaţie cu fenomenul El Nino şi condiţiile de vară, observăm temperaturi record la suprafaţă în multe locaţii de pe tot globul”, a spus NOAA.

Oamenii de ştiinţă sunt de acord că datele, fie şi neoficiale, indică faptul că schimbările climatice ajung pe un teritoriu neexplorat. Căldura excesivă combinată cu revenirea El Nino, va duce la şi mai multe temperaturi record. Există o probabilitate foarte mare ca luna iulie să fie cea mai caldă înregistrată vreodată, în ultimii aproximativ 120.000 de ani, spune dr. Karsten Haustein, de la Universitatea din Leipzig.

Căldura excesivă „topește” lumea

Sudul SUA se află sub o cupolă de căldură intensă în ultimele săptămâni, iar în unele părți ale Chinei canicula persistă atingând temperaturi de peste 35 de grade Celsius. Unul dintre cei mai mari contributori la recordurile de căldură din această săptămână a fost iarna excepţional de blândă din Antarctica.

„Temperaturile au fost neobişnuite deasupra oceanului şi mai ales în jurul Antarcticii în această săptămână, deoarece fronturile de vânt deasupra Oceanului Sudic sunt puternice, împingând aerul cald mai departe, spre sud”, a spus Raghu Murtugudde, profesor de ştiinţe atmosferice la Universitatea din Maryland.

Chari Vijayaraghavan, un explorator polar care a vizitat în mod regulat Arctica şi Antarctica în ultimii 10 ani, spune că încălzirea globală este evidentă la ambii poli. Potrivit spuselor sale, temperaturile ridicate ameninţă fauna sălbatică, provoacând topirea gheţii, ceea ce ridică nivelul mării. Acest fenomen ar putea duce la creşterea riscurilor de răspândire a bolilor, cum ar fi gripa aviară în Antarctica și va avea consecinţe devastatoare pentru populațiile de pinguini şi de alte animale din regiune.