Schimbări la medicii de familie. Cum vor afecta noile reguli viața pacienților







Schimbări la medicii de familie. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut un anunț important în timpul vizitei sale din weekend în județul Galați, dezvăluind planuri pentru atragerea unor fonduri europene suplimentare, destinate modernizării cabinetelor de medicină de familie la nivel național.

Această inițiativă vine în contextul în care autoritățile caută să continue procesul amplu de investiții în infrastructura sanitară primară, esențială pentru funcționarea eficientă a întregului sistem de sănătate din România.

În cadrul întâlnirii cu medicii de familie care beneficiază deja de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ministrul a evidențiat rolul crucial al acestui sector medical în diagnosticarea și monitorizarea pacienților, dar și în reducerea presiunii asupra spitalelor.

Alexandru Rogobete a declarat că ministerul își propune să continue investițiile în reabilitarea și dotarea acestor cabinete, pentru a asigura condiții moderne și accesibile pentru cetățeni.

„La Galați, ceea ce altădată părea imposibil devine realitate: spitale renovate, echipamente medicale moderne, secții digitalizate și cabinete de medicină de familie aduse la cele mai înalte standarde.

Toate acestea – prin peste 150 de milioane de lei din fonduri PNRR, fonduri locale și o viziune clară, cu respect pentru oameni”, a transmis ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook, subliniind amploarea finanțărilor alocate pentru modernizarea infrastructurii sanitare locale.

În detaliu, fondurile atrase susțin dezvoltarea ambulatoriilor moderne, achiziția de echipamente performante, precum și infrastructura necesară pentru secțiile de terapie intensivă neonatală.

De asemenea, sunt incluse măsuri pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale și implementarea digitalizării complete a serviciilor medicale, aspecte esențiale pentru îmbunătățirea calității actului medical și siguranța pacienților.

Ministrul a punctat impactul pozitiv al acestor investiții asupra pacientului: acces mai rapid la investigații, diagnostic prompt și tratamente oferite în condiții decente.

„Diagnostic rapid și precis, acces facil la investigații, ambulatorii moderne, condiții sigure de tratament și medici sprijiniți”, a afirmat Rogobete, evidențiind în același timp importanța respectului față de pacient și colaborarea cu personalul medical dedicat.

El a mai adăugat că ministerul rămâne un partener de încredere pentru județul Galați, sprijinind dezvoltarea unui pol medical regional puternic. Angajamentul oficialului de a nu opri procesul de modernizare subliniază intenția guvernamentală de a transforma în mod sustenabil sistemul sanitar, începând cu medicina primară, pilonul esențial în asigurarea sănătății populației.

Acest anunț vine într-un moment în care România investește masiv în infrastructura de sănătate, folosind fondurile europene disponibile pentru a crește calitatea serviciilor medicale, reducând astfel decalajele față de alte state europene și răspunzând nevoilor crescânde ale pacienților.

Modernizarea cabinetelor de medicină de familie reprezintă o prioritate strategică, în special prin prisma rolului acestora în prevenție și în gestionarea afecțiunilor cronice, care necesită o monitorizare constantă și adaptată.