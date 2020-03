Firmele care trec de la impozitul pe profit la impozitul micro se poate face până la data de 31 martie. Fiscul trebuie anunțat, iar pentru acest proces declarațiile fiscale pot fi transmise și on-line, anunță avocat.net.

Schimbarea sistemului de impozitare se face prin modificarea vectorului fiscal.Dacă de obicei asta înseamnă depunerea în format tipărit a formularului fiscal 010, companiile au o alternativă. Formularul fiscal 700 implică tot modificarea vectorului fiscal, numai că declarația se transmite exclusiv online.

Companiile care obțin venituri de sub un milion de euro intră la regimul de impozitare micro, potrivit Codului fiscal, în timp ce firmele care au afaceri de la un milion de euro în sus se încadrează la regimul de impozitare a profitului.

Modificarea vectorului fiscal se face prin depunerea formularului 010 sau a formularului 700 până la data de 31 martie a anului din care se aplică regimul micro. Firmele care în 2019 au fost încadrate la sistemul de impozitare a profitului și care la 31 decembrie 2019 au înregistrat venituri sub un milion de euro echivalent în lei trec în 2020 la impozitul micro.

Situația inversă, în care o firmă depășește în cursul anului acel plafon de un milion de euro echivalent în lei, presupune notificarea Fiscului despre schimbarea sistemului de impozitare, prin depunerea acelorași declarații, însă în 15 zile de la apariția modificării. Așa prevede Codul de procedură fiscală.

Impozitul pe profit are o cotă de 16%, iar impozitul micro are o cotă de 1% (dacă firma are cel puțin un salariat) sau de 3% (dacă firma n-are niciun salariat). Trecerea de la micro la profit se poate face și la cerere, dacă există un capital social minim de 45.000 de lei și cel puțin doi salariați la microîntreprindere, menționează sursa citată.

