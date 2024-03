Monden Schimbare neașteptată la Realitatea Plus. Cine îi ia locul Alexandrei Păcuraru







După ce Realitatea Plus a anunțat că Alexandra Păcuraru se retrage temporar din televiziune, prezentatoarea TV susține că aceasta nu a fost decizia sa și sugerează că se urmărește, cel mai probabil, îndepărtarea definitivă de pe post. Alexandra va fi acum surprinsă să constate că a fost înlocuită de propria sa soră.

Ana Maria Păcuraru, fiica cea mică a patronului Marcel Păcuraru, se întoarce la lucru după concediul de maternitate și va prelua conducerea emisiunii „Raport de Zi” de la Realitatea Plus. Potrivit informațiilor de pe paginademedia.ro, emisiunea va fi difuzată de luni până vineri, în intervalul orar 13:00 - 15:00. Acesta este același interval orar în care anterior era difuzată emisiunea „Caravana Suverană”, prezentată de Alexandra Păcuraru, care a fost recent înlocuită fără ca aceasta să fie informată.

„Dragii mei telespectatori, cu inima plină de emoţie şi entuziasm, anunţ revenirea mea pe micile ecrane, începând de luni, 25 martie, la Realitatea Plus, la emisiunea noastră iubită - Raport de Zi. După o perioadă dedicată familiei şi binecuvântării de a deveni mamă din nou, sunt mai pregătită ca niciodată să vă reîntâlnesc de luni până vineri, între orele 13:00 şi 15:00, pentru a vă aduce cele mai importante şi interesante ştiri din lumea întreagă”, a anunţat Ana Maria Păcuraru, într-un mesaj apărut pe site-ul Realitatea şi pe pagina sa de Facebook.

Totodată, Ana Maria Păcuraru a preluat conducerea departamentului Externe de la Realitatea Plus.

Alexandra Păcuraru, îndepărtată definitiv de la Realitatea Plus

„O surpriză am avut când am văzut acel comunicat. Da, este adevărat, m-am retras din televiziune, din Realitatea PLUS, mai precis am fost retrasă definitiv aș spune eu din Realitate PLUS. Dar asta nu înseamnă că nu există viață și după divorț și poate una mult mai bună”, a afirmat Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea Plus, într-o înregistrare publicată pe TikTok.

Anul trecut, în octombrie, aceasta anunța că se retrage din televiziune din cauza unor probleme de sănătate, dar că de data aceasta este altceva la mijloc.

„Dumnezeu este singurul care nu ne dezamăgește niciodată. Oamenii ne pot dezamăgi, din păcate, dar și aceasta este o lecție”, afirmă acum prezentatoarea TV.

Fiica lui Maricel Păcuraru, discurs de mahala în direct

În iulie 2023, Realitatea Plus, televiziunea patronată de Măricel Păcuraru și Cosmin Gușă, a continuat seria atacurilor la adresa acționarului majoritar al Evenimentului Zilei, Dan Andronic.

Alexandra Păcuraru lansa în direct, la oră de vârf, atacuri cu tentă sexuală la adresa deținătorului EvZ, Dan Andronic.

„Nu sunt eu consumatoare de picanterii, nu mă interesează intimitatea altora, dar nu pot să nu vă spun că Dan Andronic este mic... nu e dotat, chiar rușinos de jos. Și ca să se răzbune că nu poate să fie bărbat, că nu are cu ce, a combinat femeile altora. La unele a ținut, la altele nu. (...) Căci cu altceva, cu ce poți compensa bărbăția, zic. Iar cei ce astăzi sar in apărarea lui, nu sunt decât fripturiști deghizați în jurnaliști care, pentru un ban în plus, latră cât pot de tare din trompetele ruginite!”, spunea atunci fiica lui Maricel Păcuraru.

Printre jurnaliștii care au reacționat public la linșajul mediatic de la Realitatea Plus s-au numărat: Ion Cristoiu, Adrian Sârbu, Victor Ciutacu, Marius Tucă, Simona Ionescu, Mirel Curea, Robert Turcescu, Ionuț Cristache, Alecu Racoviceanu, Florian Bichir, col. Tudor Păcuraru, gen. Alexandru Grumaz, Dan Laurențiu Ionescu. Plus site-uri importante care au preluat comunicatul redacțiilor Evenimentul Zilei și Capital.

Atacul lansat de Alexandra Păcuraru, sancționat de CNA

Afirmațiile sale în direct nu au trecut neobservat de CNA. Alexandra Păcuraru, fiica patronului de la Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a primit o amendă de 10.000 de lei din partea CNA.

Această sancțiune a fost impusă pentru încălcarea drepturilor privind respectarea vieții private, onoarei și dreptului la intimitate, în contextul unei presupuse încercări de preluare a Editurii Evenimentul și Capital prin presiuni.