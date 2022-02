Schimbare istorică la pensii! Toate pensiile vor fi modificate. Cum se vor recalcula

Ministrul Muncii a subliniat că, în sistemul de pensii, se vor schimba mai multe aspecte. Una dintre acestea este semnarea unui acord cu Banca Mondială până la sfârșitul lunii februarie pentru asistența tehnică pe sistemul de salarizare și una pe sistemul public de pensii, dar sunt vizate și celelalte pensii care nu sunt bazate pe contributivitate, scrie dcnews.ro.

Pensii egale pentru aceeași contributivitate

„Rezolvarea inechităților presupune doi pași și anume, un act normativ de întocmit, avem legea 127 pe care o vom îmbunătăți dacă este cazul și eliminarea diferențelor mari intre pensiile celor care au aceeași contributivitate. Însă acest lucru înseamnă impact bugetar cu repercusiuni în PIB. Să pui toate pensiile într-o găleată, fie că sunt pe contributivitate și pe necontributivitate, că numai cele pe contributivitate costă 8% și tu să crezi că la 9,4% te încadrezi și cu rezolvarea inechităților, este nerealist“. a declarat Marius Budăi pentru sursa citată.

Ministrul a mai spus că ar trebui să existe și creșteri salariale: „Ne-am asumat cu Comisia Europeanu să scoatem din sărăcie 2,1 milioane de oameni. Dar fără creșteri de alocații și salarii nu ai cum să faci acest lucru“.

PNRR ar putea fi modificat

Marius Budăi afirmă că PNRR poate fi renegociat și automat modificat în aceea ce privește pensiile și salariile, deși. liderul PNL, Florin Cîțu a declarat în repetate rânduri că nu vor mai fi schimbări.

„Articolul 21 din Regulamentul European spune că: modificarea PNRR a unui stat membru se poate face respectând elementele de reglementare descrise în document. Deci inclusiv documentul vorbește despre modificări”, a spus ministrul Muncii.

Marius Budăi a atras atenția în mod special supra unor greșeli care au fost găsite în PNRR: „Ca o curiozitate neprofesionistă, termenul de pensii speciale nu există ca termen juridic. Avem indemnizații de serviciu și pensiile militare de stat“

Florin Cîțu nu cedează

Florin Cîțu, iiderul PNL a afirmat că forma actuală a PNRR este cea finală. Drept urmare, nu este normal să fie reluată procedura de negociere deoarece acest lucru va avea consecințe destul de neplăcute.

Am promis la un moment dat că nu vom introduce taxe și nu o vom face. Nu schimbăm sistemul de impozitare, cota unică rămâne. Am spus atunci când am negociat că aceasta este forma finală a PNRR-ului am fost de acord cu toții, am semnat o formă finală a PNRR-ului și am spus că nu vor reveni asupra lui pentru că asta ar însemna să reluăm toată procedura de negociere, asta înseamnă să aruncăm la coș 30 de milioane de euro. Nu voi permite niciodată așa ceva. Ne interesează reforma pensiilor, (…), să fie sustenabile ca să nu avem probleme cu plata pensiilor în 2030 spre exemplu. Ne interesează reforma salarizării, reforma administrației publice, programul România Educată și reorganizarea administrativ-teritorială“, a declarat Florin Cîţu.