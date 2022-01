Impozit pe venitul de pensii. Toți îl vor plăti. Marius Budăi, anunț pentru pensionarii din România

Impozitarea pensiilor îi lasă pe vârstnici cu ochii-n soare. În ciuda aplicării măsurilor referitoare la majorarea veniturilor, care au intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie 2022, un pensionar care încasa anul trecut 1.992 lei este în prezent impozitat pentru creșterea aplicată.

Prin urmare, vârstnicii care încasează sume ce depășesc 2.000 de lei sunt impozitați de stat astfel încât, la finalul procesului, constată că rămân, din nou, fără prea mulți bani. Care este, însă, reacția ministrului Muncii cu privire la această situație?

Impozitarea pensiilor majorate. Ce spune ministrul Muncii

Marius Budăi, șeful de la Ministerul Muncii, a explicat, pus în fața acestui fapt, că impozitul aplicat la sumele ce depășesc valoarea de 2.000 de lei a fost redus de la 16 procente la 10.

„Știți foarte bine că atunci când PSD a fost în mandatul trecut la guvernare, și am avut onoarea să fie ministru și atunci, noi am ridicat acel prag de impozitare de la 1.050 la 2.000 de lei și am scăzut impozitul pe venit de la 16 la 10%. Dar, doar acea diferență care depășește 2.000 de lei.

Ce e după virgulă, legea spune că atunci când trebuie să dai cetățeanului e în favoarea lui, dar și când trebuie să iei acest impozit îi dai tot în favoarea lui, deci a rămas la 19 lei. Deci, acești 19 lei sunt impozitul pe venitul de pensii aferent sumei de peste 2.000 de lei”, a explicat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Urmează noi majorări a veniturilor vârstnicilor?

În altă ordine de idei, oficialul a vorbit și despre noua formulă de recalculare a pensiilor, care se va aplica cu scopul ca între beneficiarii din sistemul social să existe un echilibru. În contextul scandalului privind facturile uriașe emise de furnizorii de energie și gaze, Guvernul a discutat despre reevaluarea legii salarizării și a pensiei.

Întrebat la Antena 3 dacă românii s-ar putea aștepta la noi majorări ale pensiilor, având în vedere scumpirile la serviciile amintite, Marius Budăi a spus: „Prefer să mă păstrez la fel de serios cum am fost până acuma şi nu o să-mi permit să dau, mai ales că vorbim de cetăţeni, de oameni, de suflete, nicio speranța pe care să nu o putem noi ca Guvern să o ducem la îndeplinire”.

„Ceea ce am anunţat astăzi este practic ceea ce ne-am asumat prin programul de guvernare atunci când am negociat această coaliţie politică pentru a susţine guvernul. Am spus că ne luăm la dispoziție aceste 120 de zile în care să facem analiză să descoperim ce nu s-a făcut.

„Să vedem cum merge execuția bugetară și colectarea fondurilor”

Este complicat pentru că sunt lucrători din sistemul public care sunt deja la nivelul 2022, sunt lucrători din sistemul public care trebuie să primească încă mult până a ajunge la acest nivel şi sunt lucrători care sunt aproape de nivelul din 2022.

Toate ministerele trebuie să conlucrăm şi să avem această situaţie clară să vedem şi lună de lună cum merge execuția bugetară şi colectarea fondurilor şi să luăm o decizie şi guvernul să şi-o asume.(…)

Avem deja un document oficial prin care în zilele următoare trebuie să creăm un comitet interministerial care asta va avea ca temă principală: identificare problemelor din sistemul de salarizare, identificarea şi construirea efortului bugetar şi discuțiile în coaliţie pentru găsirea de soluţii.

Este cel mai bun mod de a creiona o soluție cu partenerii sociali”, a mai transmis ministrul Muncii, Marius Budăi.