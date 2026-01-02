Monden

Schimbare de traiectorie pe plan personal pentru Mira. Și-a părăsit iubitul și a petrecut Revelionul alături de alt bărbat

Schimbare de traiectorie pe plan personal pentru Mira. Și-a părăsit iubitul și a petrecut Revelionul alături de alt bărbatMira și Alex. Sursa foto Captură video
Mira a întâmpinat Noul An respectând tradiția de Revelion de a mânca struguri la miezul nopții. Însă apariția ei a stârnit rapid discuții în online, mai ales din cauza persoanei care i-a fost alături. De câteva luni, fanii au observat că artista nu a mai fost văzută în compania lui Levi Elekes, așa cum obișnuia.

Mira și-a petrecut noaptea dintre ani fără iubit

Ultimele apariții împreună sau postări comune datează din vara anului 2025. De atunci, imaginile de cuplu au dispărut aproape complet. Această absență, combinată cu faptul că artista a petrecut sărbătorile fără Levi, a alimentat zvonurile despre o posibilă despărțire.

În noaptea dintre ani, Mira a fost surprinsă alături de Alex, un videograf cunoscut în lumea mondenă, care lucrează cu mai multe vedete din România.

Apariția lor într-un videoclip publicat pe rețelele sociale a atras imediat atenția fanilor. În ultimele săptămâni, Mira a mai fost văzută cu Alex, ceea ce a generat speculații privind natura relației lor.

Trump a expus publicului secretul său. Recunoaște că apelează la un truc folosit de femei
Trump a expus publicului secretul său. Recunoaște că apelează la un truc folosit de femei
Român posibil dispărut după incendiul din Elveția. Anunțul MAE
Român posibil dispărut după incendiul din Elveția. Anunțul MAE
Mira și Levi.

Mira și Levi. Sursa foto Instagram

Fanii și-au pus semne de întrebare

Totuși, aproprierea dintre cei doi pare să fie profesională și de prietenie, fără implicații romantice. Alex face parte din cercul apropiat al artistei și colaborează cu ea în diverse proiecte creative.

Cu toate acestea, contextul de Revelion a fost suficient pentru ca fanii să întrebe: „Nu mai sunteți împreună?” Situația relației dintre Mira și Levi nu este clară. Deși nu au mai apărut împreună de luni bune, cei doi continuă să se urmărească pe rețelele sociale.

Mira n-a șters pozele cu Levi

Imaginile din trecut nu au fost șterse, iar unele interacțiuni online, precum like-uri sau comentarii, încă există. Fanii au sunt curioși să afle dacă artista încă formează un cuplu cu Levi, dar aceasta nu a oferit nicio declarație. Ea își vede în continuare de carieră, familie, prieteni și proiectele pe care le are în mediul online. Cântăreața n-a oferit declarații nici despre Alex, cel care îi este alături în ultima perioadă.

