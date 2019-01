Schimbare de situaţie în cazul FAIMOASELOR înregistrări de la DNA Oradea. Dezvăluiri BOMBĂ ale preotului Chris Terhes

Preotul Chris Terhes, liderul Romanian Community Coalition din SUA postat pe pagina sa de socializare un comentariu care poate schimba situaţia în cazul înregistrărilor făcute publice da la DNA Oradea. Preotul afirmă că acele înregistrări au fost făcute de procurorul DNA, Ciprian Man.





„Multi, pe buna dreptate, se intreaba cine a facut inregistrarea de la DNA Oradea. Unii spun ca o alta persoana decat cele 5 a caror voce se aude in inregistrare, altii ca SRI-ul, altii ca vreun politist judiciar din DNA.

Ceea ce mai multe persoane din Bihor mi-au spus, insa, e ca de fapt inregistrarea a fost facuta de insusi procurorul DNA Ciprian Man, pe propriul telefon, care-si inregistra toate intalnirile, cu oricine, pentru eventual santaj.

Daca ascultati cu atentie inregistrarea, o sa constatati ca Man este cel mai aproape de microfonul care a facut inregistrarea.

Ca urmare a faptului ca Man isi inregistrata toate intalnirile, inclusiv cele de lucru de la DNA, acesta a ajuns sa aiba inregistrari compromitatoare cu: - toti colegii si personalul din DNA Oradea (procurorii Chirculescu - pensionat intre timp - si Ardelean, precum si politistul Ile Marius ii erau aghiotanti in abuzuri); - colegi de la DNA Central (Ciprian Man a facut parte din colegiul de conducere al DNA si a fost dus de Kovesi la DNA Central, participand la multe sedintele de acolo); - colegi din Parchetul General (era protejat de anumite persoane din conducerea Ministerului Public); - personal si sefi din politie si din servicii (SRI, DGA, DIPI).

Multi se intreaba in zona Bihor, si nu numai, cum de Man a fost lasat atatia ani neatins, desi a distrus atatia oameni (unii chiar au murit din cauza lui) iar abuzurile ii ajunsesera de notorietate.

Chiar zilele acestea, de exemplu, Man ameninta o serie de persoane din Bihor, unii colaboratori de-ai sai de voie ori de nevoie, ca daca spun ceva despre el sa se va "razbuna", deoarece nimeni nu se poate atinge de el pentru ca are protectia SRI si a sefilor din Ministerul Public.

Daca vorbiti cu oameni din Bihor care cunosc maruntaiele justitiei o sa aflati ca Man de ani de zile se lauda in zona ca are protectie atat de la SRI, cat si de la conducerea Parchetului General si DNA, nu doar pentru ca le executa ordinele, dar si pentru ca are inregistrari compromitatoare cu ei.

Acum se intelege de unde are astfel de inregistrari: daca nu-i punea pe interceptari abuzive (despre alta intr-o alta postare) isi inregistra toate intalnirile.

Tot ce facea Man la Oradea era stiut la DNA Central si incuviintat de Kovesi ori alti procurori sefi de la centru.

Aduceti-va aminte cum Onea de la Ploiesti, care era tot sef de structura teritoriala, spunea ca o suna pe Kovesi sa-i aprobe orice actiuni facea sau sa aiba discutii "operative" periodice cu ea. Asa facea si Man. Asa i-a inregistrat Man si pe sefii sai, care-i aprobau actiunile, imi spun aceleasi surse.

Cum a ajuns inregistrarea de la Man la presa?

Aceleasi persoane din Bihor mi-au spus ca Man, la o partida de vanatoare fiind, s-a imbatat pana la inconstienta iar cineva i-a dat jos cateva dintre inregistrarile audio/video si pozele pe care atunci le avea pe telefon. Printre acele inregistrari era si aceasta care a fost facuta publica acum.

Cum a confirmat deja si procurorul Adina Florea, Ciprian Man impreuna cu altii de la DNA Oradea vor fi audiati miercuri, 9 ianuarie 2019, de catre Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, intr-un dosar penal deschis in rem ca urmare a unei plangeri facute de Romanian Community Coalition.

Infractiunile cercetate in acel dosar, cu privire la posibilele fapte comise de procurorii DNA Oradea, sunt: - santaj, - cercetare abuziva, - abuz in serviciu, - inducerea in eroare a organelor judiciare, - grup infractional organizat,

toate in modalitatea instigarii, complicitatii si autoratului.

Oricine are date si informatii cu privire la activitatea infractionala a procurorilor DNA Oradea pot sa ni le comunice pe adresa coalitiaromanilor@gmail.com, cu CC pe cterhes@gmail.com, sau sa-mi scrie pe privat. Confidentialitatea este garantata.

Chris Terhes Romanian Community Coalition”, a postat pe Facebook preotul Chris Terhes

Medicii trag un semnal de alarma! Ce se intampla cu persoanele nevaccinate, in sezonul rece

Pagina 1 din 1