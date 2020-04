Magistrații au hotărât că acesta nu va mai sta, cel puțin pentru o perioadă, după gratii. Tânărul este acuzat de conducere a unui autovehicul fără permis și părăsirea locului accidentului.

„Rejudecând, înlocuiește măsura arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu față de inculpatul BALINT VASILE DANIEL, …, MAP nr. 100/UP din 18/12/2019, pe o durată de 30 de zile începând din data de 10/03/2020 până în data de 08/04/2020 inclusiv. Pe timpul cât se află în arest la domiciliu, inculpatul BALINT VASILE DANIEL are obligația de a nu părăsi imobilul în care locuiește fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza și de a se supune unor restricții stabilite de acesta.

Inculpatul are următoarele obligații: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice cu martorii Z. Y. și C. P. Dispune punerea în libertate a inculpatului BALINT VASILE DANIEL, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 100/UP din 18/12/2019”, au decis magistrații, scrie cancan.ro.

În noiembrie 2019, deși avea permisul suspendat, fiul celebrului Sile Cămătaru s-a urcat la volanul unui autoturism și a accidentat, pe trecerea de pietoni, un bărbat. Imediat, tânărul a fugit de la locul faptei, dar a fost reținut de polițiști.

