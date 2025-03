Demyan Ganul, un activist ucrainean, a fost asasinat în plină stradă. Scenele teribile au avut loc în districtul Primorsky din Odesa. Victima conducea organizația „Frontul străzii”. Conform primelor informații, agresorul a fugit de la locul crimei.

După comiterea crimei, agresorul a fugit de la locul faptei, iar autoritățile au activat planul de interceptare „Sirena”, conform Nexta.

Sora lui Ganul a declarat că acesta a primit amenințări constante din cauza convingerilor și activităților sale. În urma asasinatului, ministrul de Interne a trimis o echipă specială de anchetă la Odesa și a preluat personal supravegherea cazului.

🇺🇦 Nazi Demyan Ganul, Organizer of Odessa Trade Union House Arson, Killed in Odessa

Demyan Ganul, a notorious Ukrainian nationalist and one of the organizers of the May 2, 2014, massacre at the Odessa Trade Union House, has been killed in Odessa.

