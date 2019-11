Mai mult, deputatul mitralieră a solicitat moderaturului emisiunii, Tudor Barbu, protecția domnilor de la pază. Redăm dialogul dintre cei doi:

Cătălin Rădulescu: Nu am putut să ajung la timp din cauza lui Mălin Bot. Dacă veți observa că, în următoarea jumătate de oră, vor veni hastagiștii aici, să sunați la 112! E datoria dvs.! Tocmai am fost agresat de Mălin Bot când am parcat să intru la B1 TV. Am fost oprit în fața hotelului Continental. Nu știu cine l-a anunțat că eu voi veni la B1, poate cineva din televiziune. Nu se poate așa ceva. Mă așteaptă din nou la ieșire.

Tudor Barbu: Cine să-i anunțe de la televiziunea noastră că veniți? E posibil ca tu să ai dreptate! Eu nu am numărul de telefon al lui Mălin Bot. Cătălin Rădulescu: Sigur Tudor Barbu nu îl are, dar la această televiziune au fost agresați tot timpul parlamentarii PSD. Tudor Barbu: Rog producătorul acestei emisiuni să vorbească cu domnii care se ocupă de pază, să fie înștiințați de această solicitare a unui parlamentar, ca lucrurile să fie sub control! Deputatul a devenit celebru și a primit și porecla de „mitralieră” după ce a spus că protestatarii din Piața Victoriei „ar trebui alungați cu tunurile de apă”, dar și că e pregătit să folosească mitraliera lui de la Revoluție, dacă simte că e statul amenințat și e „pregătit să ies cu arma să trag. Imediat, imediat”.

