Scene neobișnuite la întâlnirea Putin-Kim Jong Un: Operațiunea scaunul. Video

Scene neobișnuite s-au desfășurat în timpul întâlnirii la nivel înalt dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin. A avut loc o amplă operațiune de dezinfecție a scaunului pe care stătea.

Personalul de securitate al lui Kim Jong Un a petrecut câteva minute dezinfectând scaunul pe urma să se aşeze în timpul summitul cu Putin.

Imaginile video au devenit virale dup ce au fost lansate de ziarul Kommersant. Un oficial de securitate nord-coreean, cu mănuși albe, ștergea de zor scaunul negru al lui Kim. Acesta îl pulveriza o substanță neidentificată.

Nord-coreeanul a pulverizat substanţa şi a şters scaunul, mânerele, picioarele şi chiar zona din jurul scaunului. O gardă de corp de la Kremlin privea uşor uimit gestul. Un alt membru de securitate nord-coreean i-a dat apoi un fel de ordin celui care dezinfecta. Natura ordinului a fost neclară.

Reportedly, these are preparations to make sure that the chair Kim Jong Un would sit on is in the best possible condition. pic.twitter.com/xDsr9P7lG7

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 13, 2023