Scene dramatice pe insula spaniola La Palma. Vulcanul a erupt, oamenii sunt evacuați de urgentă

Oamenii de ştiinţă care s-au deplasat la fața locului au avertizat că există un risc în creştere de erupţie vulcanică. Mesajul lor a fost respectat de autoritățile locale, care mai departe au organizat evacuarea celor menționați

Conform Reuters, vulcanul de pe La Palma a intrat în erupţie duminică. De asemenea, în parcul naţional Cumbre Vieja, din sudul insulei, au fost înregistrate mai multe cutremure cu magnitudinea de până la 3.8 grade pe scara Richer.

Persoanele vulnerabile au fost evacuate din Las Manchas, Fuencaliente, La Bombilla, El Remo şi Puerto Naos. Așa cum se știe, Insulele Canare rămân însă sub alertă galbenă, a doua din sistemul celor patru tipuri de alertă.

Pentru evacuare a fost nevoie și de sprijinul soldaţilor. Totuși, autorităţile nu au transmis că este nevoie de evacuarea generală a celor aproximativ 35.000 de oameni care locuiesc în apropierea vulcanului.

„Cutremurele sunt din ce în ce mai puternice şi magma îşi face drum către suprafaţă. Sunt şanse mai mari de erupţie, ceea ce înseamnă că autorităţile au decis să evacueze unele persoane”, a declarat duminică un purtător de cuvânt al Institutului de Vulcanologie din Insulele Canare.

Încă de vinri, autorităţile le-au recomandat oamenilor din zonele din apropierea vulcanului să-și pregătească un pachet cu mâncare, apă și haine. La două zile de la emiterea alertei, vulcanul a început să erupă duminică, așa cum se poate vedea în imaginile disponibile mai jos.

La Palma, cu numele complet „San Miguel de la Palma”, este cea mai de nord-vest insulă dintre insulele mari ale arhipelagului „Insulele Canare” din Oceanul Atlantic. În spaniolă palma înseamnă palmier. Constituie una din cele 17 comunități autonome ale Spaniei. Are o lungime de cca. 42 km și o lățime de 28 km.

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw

— INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021