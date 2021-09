Cea mai amplă operațiune română de evacuare din Afganistan a luat sfârșit. 139 de refugiați afgani au ajuns în București

Mai mulți refugiați afgani au ajuns în București. Printre aceștia, jurnaliști, magistrați și colaboratori ai forțelor române

139 de persoane din Afganistan au fost evacuate în urma demersurilor Celulei de criză interinstituţionale convocate pe data de 13 august şi coordonate de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Refugiații au ajuns, joi seară, în municipiul București, la Baza 90 Transport Aerian.

Colaboratorii forțelor armate române au fost întâmpinați la Baza 90 Transport Aerian de către ministrul Bogdan Aurescu, şeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu şi secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, chestor general de poliţie Bogdan Despescu.

Cea mai amplă acțiune de extragere din Afganistan. Mesajul ministrului Bogdan Aurescu

„Astăzi tocmai a ajuns în România cea mai mare parte a cetățenilor afgani, a afganilor noștri, așța cum le-am spus, care au fost evacuați din România din Afganistan. Ați asistat la încheierea celei mai ample acțiuni de extragere din Afganistan în cadrul căreia am reușit aducerea în siguranță a 139 de cetățeni afgani aflați sub protecția României dintre cei 156 de cetățeni afgani care au fost evacuați de către Celula de criză interinstituţională pe care am coordonat-o.

Este vorba despre foști colaboratori ai forțelor române, studenți cu burse în România, precum și alte categorii vulnerabile, printre care jurnaliști, activiști de mediu, magistrați și membrii de familie ai acestora. Alți 17 cetățeni afgani, sprijiniți de autoritățile române, care au primit deja asistență prin vize și scrisori de suport, continuă călătoria și o parte dintre ei urmează să ajungă în România”, a transmis, joi seară, ministrul Bogdan Aurescu.

Și Bogdan Despescu, chestor general de poliție, a anunțat acționarea MAI în sistem integrat, alături de ceilalți parteneri, astfel încât procedurile în cazul celor 139 de cetățeni afgani să se deruleze în cele mai bune condiții. „Sunt antrenate forțe din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului General pentru Frontieră, Poliția Română și, bineînțeles, Jandarmeria Română. Au fost alocate resurse pentru ca procedurile să se desfășoare în condiții corespunzătoare. Printre cei 139 de cetățeni afgani, există și persoane care deja beneficiază de permis de ședere temporară valabilă, aici, la studenții care au mai fost în România”, a transmis Bogdan Despescu.