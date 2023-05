Scenariul lui Victor Ponta despre protestul profesorilor. Ce se ascunde în spatele grevei generale

Victor Ponta crede că în spatele grevei profesorilor care cer majorarea salariilor este și un interes politic. Deși nu a spus-o clar, cu subiect și predicat, fostul premier nu a exclus un aranjament menit să pună într-o lumină proastă PSD și pe Marcel Ciolacu. Astfel, în aceste zile urma să se producă rotativa guvernamentală, iar PSD să preia funcția de prim-ministru. Lui Victor Ponta i se pare ciudat că timp de trei ani profesorii nu au protestat și nu au cerut salarii mai mari, dar au făcut grevă brusc în momentul în care urma ca Marcel Ciolacu să preia funcția de prim-ministru.

„Parcă este prea de tot. Evident că profesorii au dreptate. Dar de 9 ani ne conduce un președinte profesor și care are o soție profesoară. Mi se pare prea multă ipocrizie… Am văzut că public le-a dat dreptate profesorilor”, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta crede că decizia lui Marcel Ciolacu a făcut foarte bine când a anunțat că rotativa guvernamentală va fi amânată până când va fi rezolvată problema salarizării profesorilor. Potrivit spuselor sale, PSD trebuie să preia guvernarea, dar nu în orice condiții. El a spus că PSD urmează să preia „gaura din buget”, problemele din Educație și pe cele din Sănătate.

Victor Ponta nu este de acord ca Ciolacu să rezolve problemele

Victor Ponta a mai spus că proiectul președintelui, „România educată” a fost și va rămâne doar în teorie, dat fiind că problemele reale ale țării sunt din ce în ce mai grave.

„Ultimele trei Guverne sunt cele care au dus viața profesorilor în rău. România e un stat eșuat, dar cine conduce statul eșuat? (…) Eu cred că Ciolacu a avut dreptate, hai să rezolvăm cu profesorii. În fiecare duminică nu merge economia. Nu se poate să ajungem așa, acum când urmează să preia Ciolacu guvernarea. S-a constatat că avem datorii prea mari, e prea mare prosteala. România educata cu cel mai mic procent din PIB, dacă cineva a crezut minciuna lui Iohannis. Mai puțini bani, deși ministrul Educației a fost la masa la care s-a împărțit bugetul. Nu se poate să dam cel mai mic procent din PIB. Și acum ce să facă să rezolve PSD-ul problema asta?”, s-a întrebat retoric Victor Ponta.

Victor Ponta a mai declarat că nu i se pare normal ca Marcel Ciolacu, viitorul premier PSD, să vină și să adune oalele sparte de foștii premieri.

„E o tărășenie în care Iohannis, Orban, Cîțu, Ciucă și-au făcut de cap, găuri în buget și acum când vine nota de plată, să vină Ciolacu să plătească. Eu am pățit chestia asta. Am început să plătesc ce făcuseBasescu. Măcar n-a ieșit Băsescu să spună: «Ponta plătește ce am tăiat eu»”, a mai spus Ponta la Romania TV.