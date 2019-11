„Am văzut filmulețul cu doamna Dăncilă și soțul ei. Concluzia: sunt convins că domnul Dăncilă e cauza pentru care Dragnea e la pușcărie”, a scris Daniel Funeriu, fost ministru al Învățământului, într-o postare pe Facebook.

„Cred că domnul Dăncilă nu a mai suportat ca soția sa să fie umilită de Dragnea și a împiedicat-o să dea ordonanța salvatoare. Nu îmi e deloc jenă să afirm că, dacă e așa, domnul Dăncilă e un soț bun”, a mai scris Funeriu.

Filmul cu Cristinel Dăncilă

Fostul ministru se referă, în această postare, la un film lansat pe final de campanie electorală, în care soțul fostului premier și actualului lider al PSD, candidatul la prezidențiale Viorica Dăncilă, povestește cum și-a cunoscut soția și care este relația sa cu aceasta.

„Sincer să fiu, mi-a fost frică când am dus-o prima dată (s-o prezinte părinților – n.r.). Pentru că era o fată de oraș, venită de la oraș și am dus-o cu trenul. Și am luat-o cu căruța de la gară. Au ieșit părinții la poartă. „Tata, mama, vă prezint viitoarea mea soție”, a povestit soțul Vioricăi Dăncilă într-un fragment de interviu postat joi seară pe pagina de Facebook a PSD.

„Cel mai mult am fost încântat că s-a adaptat condițiilor de la țară. În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu m-a tras deoparte și a zis: „Crezi tu că o să se adapteze aici? Când o auzi mâine dimineață măcănitul rațelor?” – „Stai liniștit, tată, că o să vezi că da”, a mai relatat Cristinel Dăncilă, soțul prezidențiabilei PSD.

Fostul ministru PDL i-a oferit un sfat și actualui președinte Klaus Iohannis, în cazul în care va câștiga un nou mandat. „Mai cred că doamna Dăncilă reprezintă un număr semnificativ de români, cu care sper ca domnul Iohannis, PNL, USR și PMP să comunice după ce vor fi câștigat prezidențialele respectiv localele și parlamentarele. Altminteri se întoarce PSD cu 60%”, se încheie postarea lui Daniel Funeriu.

Reamintim că fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, pe 27 mai, la 3 ani și 6 luni de închisoare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de protecție a copilului Teleorman.

Ordonanța buclucașă

Ordonanța la care face referire Funeriu este cea referitoare la justiție, care ar fi putut cuprinde, printre altele, și amnistierea faptelor precum cea pentru care era judecat președintele PSD Liviu Dragnea. La două zile după condamnarea acestuia, Viorica Dăncilă, ajunsă șefă a PSD în locul lui Dragnea, a vorbit despre „insistențele” predecesorului său.

„O să fiu foarte sinceră: aceasta a fost o opinie în cadrul PSD, să dăm OUG pe anumite aspecte referitoare la justiție. Dacă nu le-am dat, nici măcar nu am văzut articole. Nu le-am văzut, pentru că am simțit întotdeauna că ar fi o vulnerabilitate pentru noi, o vulnerabilitate pentru țară, dacă Guvernul ar da aceste ordonanțe”, a spus, pe 29 mai, Viorica Dăncilă.

„Nu am judecat în prisma dacă OUG au fost sau nu corecte. Poate unele măsuri trebuiesc luate. Poate trebuie luate în Parlament, poate trebuie discutate, chiar media și ONG-urile trebuie să vadă care e realitatea, pentru că au apărut foarte multe lucruri în spațiul public. Eu m-am gândit ca premier că pentru mine e importantă țara. M-am gândit că nu pot să pun în pericol România în a fi activat Art. 7. M-am gândit că imaginea de țară este foarte importantă”, a adăugat Dăncilă.

„Nu vreau să mă întorc la insistențele domnului Liviu Dragnea. Au fost mai multe insistențe. A fost o opinie de partid la un moment dat. Nu numai Liviu Dragnea. Nu vreau să îl găsim vinovat acum pe dl Liviu Dragnea, în condițiile în care nu e aici și nu poate să spună dacă este adevărat sau nu. Nu ar fi corect din partea mea”, mai spunea, atunci, actualul candidat PSD pentru Cotroceni.

Te-ar putea interesa și: