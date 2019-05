S-a pus în producție scaunul papal pe care va ședea suveranul pontif în Catedrala Sfântul Iosif

O firmă din Reghin a pus, marți, în producție scaunul papal pe care îl va folosi Papa Francisc în Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti în seara zilei de 31 mai. Tot aici se vor face și 50 de scaune pentru suita papală, toate inserate cu elementele în stil romantic şi elemente arhitecturale gotice din interiorul catedralei. După vizita Papei scaunul va fi depus într-un muzeu.





„Este o onoare imensă pentru mine să iau parte la acest moment istoric pentru România şi să realizez o asemenea piesă de mobilier. Pentru scaunul papal, la fel ca pentru restul mobilierului folosit pentru suita papală am inserat elementele decorative, în stilul romantic, împreună cu elemente arhitecturale gotice din interiorul catedralei. Modelul tapiţeriei imită un element decorativ din pictura altarului Catedralei Sf. Iosif din Bucureşti, un simbol care a intrat în conştiinţa oamenilor şi s-a perpetuat de-a lungul anilor. Este vorba de un pattern centrat pe simbolul crucii, un decor simplu, dar caracteristic acestui lăcaş de cult. De asemenea în designul scaunului papal şi al băncilor din prezbiteriu a fost introdus stilul neogotic al Catedralei prin arcul frânt reprezentat în arcadele dintre nave şi în ferestre. Cercul central, rozeta cu cruce din partea superioară a scaunului papal, redă modelul unor vitralii din catedrală şi aminteşte de legătura pe care o au acestea cu cerul, deschiderea către cer", a declarat designerul Mihai Grama, citat de Agerpres. La dreapta şi la stânga Sfântului Părinte vor sta Înaltpreasfinţitul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti şi Cardinalul Pietro Parolin, Secretar de Stat al Vaticanului. Directorul companiei speră că peste sute de ani descendenții lui vor fi mândri de faptul că el a lucrat la scaunul papal. „Bunicii mei au fost greco-catolici. Îmi amintesc, copil fiind, poveşti din perioada în care religia lor a fost în clandestinitate. Nu sunt un creştin practicant, dar în 2013 am decis împreună cu soţia să ne căsătorim şi să ne botezăm copiii în ritul greco-catolic. Îmi doresc ca această întâlnire între conducătorii celor două biserici să aducă un plus de pace în micile comunităţi încă dezbinate după 30 da ani de libertate. Mă gândesc că peste vreo 100 ani, nepoţii noştri îşi vor aminti mai puţin de cifre de afaceri, profit etc. cât de faptul că am lucrat la acest scaun papal”, a spus Dan Cotoi, citat de Agerpres. Scaunul papal şi scaunele suitei papale sunt realizate în baza unui parteneriat cu Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti şi cu Adriana Răcăşan, producătorul delegat al ARCB pentru evenimentul Papa la Bucureşti.

TVR, amendata din cauza lui Sebastian Ghita! Suma e de-a dreptul COLOSALA

Pagina 1 din 1