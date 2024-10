Monden Scandalul dintre Maria și Marcel de la Insula Iubirii continuă: Acum s-a văzut caracterul lui







Recent, ispita Marcel de la Insula Iubirii a spus că Mariei, concurenta după care a plâns cu lacrimi de crocodil în emisiune, este frustrată și că îi plac „peștii”. El a mai spus că aceasta l-a căutat, chiar dacă știa că are iubită, și că vrea să-i strice relația. Maria n-a putut trece peste aceste jigniri și a scos la iveală noi detalii.

Marcel de la Insula Iubirii, acuzații la adresa Mariei

„Acum nu înțeleg de ce vrea să-mi facă rău. A început să dea mesaje și să spună că în timp ce eram cu Armina vorbeam cu ea. Cu atât mai mult cu cât, din Dubai eu i-am dat block peste tot. Dacă o persoană mi-a dat block, ce mai cauți tu să dezgropi morții?! Pentru ce? Asta înseamnă că ești frustrată, că ești geloasă pe relația mea. Eu nu am vorbit la adresa ei în sensul rău sau să o jignesc. N-am stat să zic cu câți a umblat sau ce a făcut. Mi-am făcut relație și mi-am văzut de ea, pentru că este una serioasă. Acum am văzut că îi plac și ‘peștii’. Dacă ei îi place asta, să fie sănătoasă. Eu nu am absolut nimic cu ea, dar sper să nu ne intersectăm. Îmi bagă ceartă în familie, pentru ce? Pentru nimic.

Un om normal, cu capul pe umeri își vedea de treaba lui. Mai ales că i-am dat block. Ce mai stau eu să dau în el. Sau vrea și ea să îi mai dau valoare. I-am dat destulă în emisiune, eu nu mai vreau. S-a văzut în emisiunea când am vorbit cu Eric și i-am spus ca să nu-i mai dăm atâta valoare, că n-are. Uite că nu mai vreau să-i mai dau niciodată în viața asta și nu vreau să mai am de-a face cu ea niciodată. Nu vreau nici să ne intersectăm, că doamne ferește!”, a mai spus Marcel.

Noua iubită a lui Marcel o face praf pe Maria

Actuala iubită a lui Marcel, Armina, consideră că Maria este geloasă pe ea și că s-a ofticat că Marcel i-a dat block. Și ea i-a dat block Mariei pentru că îi este foarte antipatică.„ Eu am blocat-o pentru că îmi este antipatică! Atâta tot, nu mă interesează persoana ei! Cum o interesează pe ea, a noastră! Aici arată că nu e o femeie cu capul pe umeri, ci doar o copilă care mai are multe de învățat!”, a ținut să precizeze Armina, potrivit Fanatik.

După ce au jignit-o, Maria a spus că nu este geloasă pe noua iubită a lui Marcel și că ea l-a refuzat prima. Aceasta a declarat că ispita îi scria și când era în Dubai cu Armina.

Maria scoate la iveală noi detalii

”Nu este vorba despre nicio gelozie, am arătat clar dovezi când spune că persoana din Dubai era lângă el. Este clar că îmi scria când Armina era lângă el.Nu am pe ce să fiu geloasă! Să fiu geloasă pe un om pe care eu l-am refuzat?! Dacă nu îl refuzam eu pe Insulă, poate Armina nici nu exista acum în peisaj. A fost o țară întreagă cine după cine se ținea, în emisiune. Cum să spună că sunt geloasă dacă eu nu l-am vrut din start?”, spune Maria despre Marcel.

Maria a mai spus că ea nu l-a jignit niciodată și că acum se vede adevăratul caracter al lui Marcel. Ea a spus că nu ai cum să jignești așa o femeie și că nu are educație.

”Eu nu l-am jignit niciodată. L-am refuzat în emisiune, pentru că nu îmi doresc un om posesiv lângă mine. Abia acum s-a văzut caracterul lui, când a putut să îmi adreseze asemenea cuvinte și acuzații fără dovezi. Nu ai cum să jignești astfel o femeie, asta spune multe despre educația lui!”, încheie Maria în legătură cu acuzațiile lui Marcel.