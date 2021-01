Scandalul dintre Gheorghe Turda și fosta iubită, Nicoleta Voicu, a reizbucnit.

Cântărețul Gheorghe Turda îi interzice fostei sale partenere, Nicoleta Voicu, să-i mai folosească numele. Gheorghe Turda a fost iritat de faptul că fosta iubită vorbește despre relația lor. Avocații artistului pregătesc cea de-a treia notificare prin care îi pun în vedere să nu-i mai pomenească numele. În cazul în care aceasta nu va înceta, Gheorghe Turda spune că o va da în judecată.

„Eu m-am retras definitiv în găoacea mea, nu mai vreau comentarii pe tema asta cu dânsa. Mă amenință cu avocații ei, care avocați… nu stiu. Sunt la a treia notificare, sper să se potolească. Dar n-ai cu cine să vorbești că, săraca, e suferindă cu capul. Și nu doar eu spun treaba asta, o spun și oamenii apropiati din mediile în care a fost ea”, a declarat Gheorghe Turda pentru Star Popular.

Pe de altă parte, artistul spune că este dispus să-și retragă notificarea și să nu meargă cu procesul până la capăt. El spune că se gândește la situația în care se află Nicoleta, iar acest lucru l-a făcut să încercet să o ajute. În acest sens, a încercat să-i găsească fostei iubite un loc de muncă, de educatoare.

„Eu pot să-mi retrag notificarea pentru că sunt un om cu suflet, am ținut la ea! Și ca să vă spun un secret, acum vreo lună, având relații foarte multe, i-am găsit un post de educatoare. Ea n-a profesat niciodată meseria ei de bază, inginer-agronom. Ea a fost doar educatoare la grădiniță, în Capitală”, a mai precizat Gheorghe Turda, conform sursei citate.

Scandalul dintre Gheorghe Turda și fosta iubită revine

Artistul a precizat, pentru aceeași sursă că nu vrea să mai aibă cu Nicoleta Voicu. El a precizat că ultima oară când a discutat despre ea, a fost într-o emisiune tv.

„Eu vreau să scap de această teroare psihică! Eu am apărut în emisiunea Mirelei Vaida în care am vorbit despre viața mea, familia mea, regretata mea soție. Și, printre altele, m-au întrebat despre fosta iubită. Nu am atacat-o, atât am spus, că s-a lamentat peste tot că n-are din ce trăi. Sunt condițiile neprielnice în care suntem toți artiștii și am spus că știu că familia ei o susține. Părinții ei au susținut-o și o susțin, nicidecum n-am criticat-o”, a spus Gheorghe Turda.

Răbufnirea Nicoletei Voicu

După această emisiune, Nicoleta Voicu a răbufnit spunând că fostul iubit i-a jignit familia și a încercat să o umilească.

„Doamne, cum de-l mai rabdă Dumnezeu pe acest om?! Cum poți să-mi jignesti familia în halul asta?! Nu-ți e rușine obrazului, fiindcă ai fost în casa părinților mei, ai fost tratat omenește și dumnezeiește?! Ai fost respectat, ai stat la masă, ai intrat într-o curte și casă curată ca grădina lui Dumnezeu”, a spus cântăreața.

De asemenea, l-a acuzat pe Gheorghe Turda că se amestecă în viețile altora.

„Toată viața ai verificat viețile altora și ai găsit doar răul, binele nu e pentru tine, omule!!! Totul până la părinții mei. Sunt doi oameni simpli de la țară pe care eu îi știu muncind de dimineata până seara…Nu ți-e rușine obrazului să-mi umilești familia în halul asta?”, a încheiat Nicoleta Voicu.