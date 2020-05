Orban a spus, luni, că nu a consultat lista care i-a fost pusă în față și care fusese întocmită în mare măsură printr-un „copy paste” după o listă din 2014.

„S-au creat niște comitete consultative care să participe la structurarea modului în care vor fi cheltuiți banii în exercițiul 2021-2027. Eu am primit propuneri, le-am semnat așa cum mi-au fost ele înaintate. Ulterior am constatat că era aproape un copy-paste după componența din 2014 și am dispus, de 5 zile, o evaluare foarte serioasă a lor și a tuturor ONG-urilor care au avut rezultate în activitate. Deciziile vor fi luate în timpul acestei săptămâni. Vom evalua după niște criterii obiective, nu vă pot spune acum cine rămâne și cine nu”, a spus premierul luni seară

El a refuzat să facă o evaluare a organizației lui Cumpănașu spunând că din câte știe el, „n-ar trebui să participe la evaluare, pentru că a participat la consumul de fonduri europene sau consumul de resurse publice.”

Orban a mai spus că au apărut „și alte organizații din cauza unei tratări superficiale a acestei probleme” dar că a cerut verificarea componenței lor și că nu va include decât „organizații cu adevărat reprezentative care au un cuvânt serios de spus în pregătirea exercițiului financiar anual.”

Coaliția Națională pentru Modernizarea României, condusă de Alexandru Cumpănașu, a fost desemnată printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicată în Monitorul Oficial pe 27 aprilie, să facă parte din Comitetul pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri,organism consultativ, coordonat de Ministerul Fondurilor Europene.

Alexandru Cumpănașu este anchetat de procurorii DNA Constanța, pentru fraudă, după ce ar fi mințit că deține diplomă de studii superioare atunci când a accesat un post de expert într-un proiect european derulat de SNSPA, potrivit romania.europalibera.org