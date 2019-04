Scandal în televiziune. Prezentatoarea „mincinoasă” și plângerile la Poliție. A fost demascată vedeta PRO TV

Un nou scandal a ieșit la iveală între fosta prezentatoare de la Pro TV, Vica Blochina, și fostul ei iubit, Stila Sarafu. Acest a prins-o cu minciuna și a demascat-o în fața oamenilor legii.





Scandal monden în Capitală. La doar două zile distanță de la confruntarea pe care au avut-o în mijlocul străzii, fostul iubit al vedetei a făcut mărturisiri uluitoare despre fosta prezentatoare, Vica Blochina, scrie Cancan.

„Ea își bate joc de toți bărbații, credea că același lucru o să facă și cu mine. Nu am agresat-o verbal, doar am rugat-o să se dea jos din mașină. Ea conducea mașina mea. Nu am prins-o cu alții, era cu mine în mașină și l-a sunat pe m@#$ții ei. Și i-am zis: Rămâi tu aici că m-am săturat de tine, că ești prea fomistă. Nu am înjurat-o, așa a fost pe moment, dacă era altul în locul meu cred că o bătea.

Ea, de bun simț, după toate astea s-a dus la Poliție să declare că eu am tâlhărit-o și că am bătut-o, dar polițiștii au fost martori. După ce a stat trei ore să facă o declarație, când au venit agenții și au consemnat că nu a fost vorba de bătaie sau tâlhărie nu a mai vrut să depună declarația”, a mărturisit Stila Sarafu.

„Ne-a controlat pe amândoi poliția, ea avea vreo 80 de lei, iar eu aveam 200 de milioane, cum să o tâlhăresc! Ea ieșea cu unul și cu altul în timp ce era cu mine. M-am săturat de ea că este prea… E vorba de caracter, de asta am dat-o jos din mașină, n-a avut caracter! Ea minte la secundă. (…) Nu s-a pus problema de emiterea unui ordin de protecție. Cine să o tâlhărească pe Vica? Ea, ca și femeie, minte la secundă. La ea este obișnuință, minte și în emisiunile TV, peste tot minte. Este o femeie fără caracter.

Am lăsat-o în intersecție pentru că nu am mai vrut să fiu cu ea, m-am săturat de ea. Nu trebuia să facă o regie, să încerce să mă reclame pentru tâlhărie sau că am bătut-o. Ea a făcut cu mine cum făceau clanurile țigănești în anii ’90. Eu nu am nimic cu ea. Eu am casa mai mare decât blocul ei. O să-i trimit o poză să vadă unde locuiesc eu și unde stă ea cu întreținerea neplătită”, a mai spus acesta.

