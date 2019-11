La ședința de consiliu din luna septembrie, Pușcașu a propus un amendament la mult contestatul proiect Butonul Roșu, dar a apărut ca abținându-se la vot.

“La ultima ședință a Consiliului Local eu am propus un amendament, celebrul caz al “Butonului roșu”. Eu fiind cel care am propus și am votat “Pentru” și apar în sistem ca “Abținere”. Cum e posibil așa ceva?” a acuzat Marian Pușcașu.

Câteva momente mai târziu, sistemul de vot a înregistrat iar o eroare, unul dintre voturile exprimate nu a fost validat. Astfel, în loc de 24 de voturi, numărul celor prezenți, sistemul a înregistrat doar 23.

Totul a fost rezolvat însă printr-o decizie a primarului care și-a impus punctul de vedere. Matematica simplă spune că jumătate plus unu din 24 înseamnă 13, nu 12. Noroc însă cu sistemul care a înregistrat doar 23 de voturi și l-a ferit pe primarul Toader de un abuz în toate regula.

Te-ar putea interesa și: