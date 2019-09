Tatăl Luizei Melencu a reacționat dur la afirmațiile procurorilor potrivit cărora nu ar fi el tatăl fetei dispărute în urmă cu câteva săptămâni de acasă.

Într-o intervenție la RomaniaTV , tatăl Luizei Melencu a dezmințit ipoteza anchetatorilor, spunând că Luiza este fata lui , el fiind parintelei ei biologic.Tatăl Luizei nu înțelege cum anchetatorii au putut să avanseze ideea că Luiza nu ar fi fata lui , acesta spunând că a luat fata de la spital, copilul crescând la el în casă . El cere că lumea să nu mai spună că Luiza nu este fata lui .

Și mama Luizei neagă ipoteza anchetatorilor , declarând că nu și-a înșelat niciodată soțul .

„Asta sună a șantaj din partea procurorilor. Eu am stat 20 de ani cu el și am doi copii. Dacă eu știu că e tatăl biologic al copilului, asta sună a șantaj. Eu am aflat de la televiziuni. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Eu un alt test ADN nu fac”, a declarat mama Luizei Melencu, anunță kanald.ro

Te-ar putea interesa și: