Un cântăreț de hip-hop acuză că piesa „7 rings”, mega-hitul Arianei Grande, este copiată după o melodie lansată de el cu doi ani mai devreme! Scandalul a izbucnit cu mai puțin de două săptămâni înainte de Grammy Awards, eveniment la care Ariana este mare favorită să câștige mai multe premii.

Josh Stone spune în dosarul depus la Judecătoria din New York că „experți foarte apreciați în domeniul muzicii” au ajuns la concluzia că Ariana Grande a copiat piesa lui „You Need it, I Got it”. „Într-adevăr, orice analiză comparativă a ritmului, a versurilor, a structurii ritmice, a amplasării metrice și a contextului narativ făcută de către experți în muzică sau ascultători de zi cu zi demonstrează clar și convingător că «7 rings» a copiat «I Got it»”, au susținut avocații lui Stone în actele depuse la instanță.

Reprezentanții Arianei Grande, precum și cei ai casei de discuri „Republic Record” nu au comentat, pentru moment, notează Reuters.

Presa americană a scris că „7 rings” poartă semnătura lui Richard Rodgers și Oscar Hammerstein, fiind o piesă inspirată din filmul clasic „Sunetul muzicii” (1959). Cert e că melodia, foarte apreciată de tineri, a stat opt ​​săptămâni pe locul 1 în topurile Billboard.

