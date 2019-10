Întreaga ispravă a fost filmată, în detaliu, chiar și în zonele despre care am putea crede că sunt greu accesibile, iar imaginile au fost difuzate cu perdea în cadrul reality show-ului la care Loredana a participat.

La momentul filmării, Loredanei nu i-a păsat că-i este filmată zona intimă, ca ulterior să se răzgândească.

După ce s-a consultat cu avocatul Loredana ameninţă trustul de presă care a realizat imaginile

Imaginile neblurate cu organul genital accesorizat al Loredanei au devenit virale pe internet.

Aceasta amenință acum televiziunea pentru care a realizat reality show-ul cu un proces.

„Această filmare care a apărut de câteva zile este de acum șase ani și este făcută în cadrul emisiunii «Asistentele», un reality show în care eu și Ana Maria Mocanu ne filmam viața de zi cu zi. Nu mi-am dat niciodată acordul să apar în nicio ipostază și în nicio emisiune. Nu știu cine a dat aceste imagini, mi se pare foarte ciudat ca, după șase ani, să apară imaginile brute. Nu erau filmate nici cu telefonul, nici cu nimic altceva, erau filmate cu camera pe care au trimis-o cei de la televiziunea cu care lucram atunci.

Erau filmate chiar de producătoarea emisiunii pentru că nu voiam să mă filmeze un bărbat. Bineînțeles c-o să iau măsuri. Am vorbit cu avocatul meu, am luat legătura și cu cei cu care am lucrat atunci și încerc să rezolv situația pentru că e imposibil să apară după șase ani un asemenea lucru. Am și eu familie, am frate, am mamă, am rude și nu mi se pare normal să mă trezesc că apar așa pe internet. Asta este, lumea e rea”, a declarat Loredana Chivu, potrivit cancan.ro

Te-ar putea interesa și: