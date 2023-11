Scandal în trenul București la Viena. WC-urile, mărul discordiei între călători și șeful de tren

Scandal în trenul de călătorii București la Viena. Mai mulți români care călătoreau cu trenul dinspre București spre Viena au avut parte de o surpriză neplăcută la Budapesta. Întâmplarea a fost relatată pe larg pe grupul de Facebook ”Vacanțe do it yourself”.

Problemele au început încă din România, când trenul a acumulat întârziere din cauza vitezei reduse cu care se circulă pe căile ferate. La Mediaș au apărut și primele probleme pentru călători.

Scandal în trenul de călătorii București la Viena

Mai exact, trenul cu pricina a acumulat întârziere încă din țară, din cauza vitezei reduse cu care se circulă în România. Primele probleme serioase au apărut la Mediaș. CFR a vândut bilete pentru un vagon care nu exista în realitate.

„Ai zice că nu-i deloc altă țară, pentru că năravurile proaste sunt cam identice… Se ia una bucată tren București-Viena. La Mediaș ajunge cu 30 de minute întârziere. După ce se face cunoștință cu haosul generat de absența unui vagon. Lipsea un vagon de clasa a doua, deși erau bilete vândute pentru el.

Apare primul contact cu șeful de tren. O matahala rotofeie, profund impasibilă la haosul din tren. Dă din umeri și zice «așezați-va pe unde găsiți loc!». Nu-l interesează că unii dintre pasageri au de mers încă 11 ore….”, și-a început turistul nemulțumit postarea.

WC-urile, mărul discordiei. Erau înfundate

Dar nu a fost singura problemă pentru călători. Toaletele au fost practic inutilizabile fiind înfundate. Iar mirosurile pestilențiale i-au însoțit și terorizat pe călători. La un moment dat, le-a fost interzis accesul călătorilor la cele din vagonul cușetă.

„Toaletele din capetele vagonului sunt înfundate și inutilizabile. În mărinimia lui, șeful de tren lasă deschise ușile de acces către vagonul următor, deși are cușete și în mod normal nu se tranzitează. Însă după intrarea în Ungaria, obosit și plictisit, șeful de tren blochează accesul la vagonul cușetă, sub pretext că el are nevoie să doarmă.

Zeci de călători, aflați în singurul vagon de clasă, situat în capătul trenului încep să amestece blesteme și înjurături la adresa CFR-ului și a matahalei somnoroase, cu rugăciuni și binecuvântări la adresa propriei vezici”, a povestit călătorul.

Scandal în Budapesta

Deși nu mai era nevoie de o confirmare faptului că ce începe prost, se termină și mai prost, la Budapesta au apărut și alte probleme.

„Numai că veștile proaste abia încep, pentru că intră în scenă și nesimțirea MAV-ului. Întârzierea de 30 de minute, recuperată parțial până la intrarea în Ungaria, crește vertiginos la aproape o oră.

Iar MAV decide că nu mai are rost să lase trenul să circule până la Viena, așa că îl oprește la Budapesta. Iar angajații lui coboară călătorii din tren, inclusiv de la vagoanele de dormit, și le spun să meargă mai departe cu o garnitură austriacă, programată o oră mai târziu. Fără nicio explicație.

Începe goana după un loc liber, pe scaun, în celălalt tren, pentru ultimele trei ore de călătorie până la Viena. Iar cei care continuă din Viena spre alte destinații, sunt nevoiți să caute alte trenuri, cele pentru care aveau bilete luate deja, fiind pierdute. Pentru că, nu-i așa, MAV-i frate cu CFR-ul și are același dispreț față de călători, mai ales dacă sunt români…

Morala: câtă vreme niște papițoi puși pe furat vor conduce CFR-ul, Ministerul Transporturilor și alte structuri de sus, nicio șansă nu e să avem un transport serios. Nici la noi, nici la unguri”, și-a încheiat relatarea călătorul.