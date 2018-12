Scandal de PLAGIAT la vârful POLIȚIEI ROMÂNE. Șeful DGA și TEZA DE DOCTORAT

Un nou scandal academic izbucnește de această dată la vârful Poliție Române. Șeful DGA, Cătălin Ioniță, e acuzat că și-ar fi plagiat teza de doctorat.





Scandal în vârful Poliției. Cătălin ioniță, șeful DGA, vine cu lămuriri în ceea ce privește acuzațiile care i-au fost aduse, conform cărora acesta și-ar fi plagiat teza de doctorat.

„Am înțeles că se fac niște verificări de către o comisie din Academia de Poliție. Doresc să se facă toate aceste verificări și am încredere în ce vor face colegii mei, însă însă îmi rezerv și dreptul de a apela la instanța de judecată pentru a arăta lucrurile nu stau chiar așa cum sunt ele prezentate.

Consider că mi-am făcut datoria și că teza a răspuns tuturor exigențelor și rigorilor academice de la momentul respectiv. Suma de bani încasată lunar nu este cea afirmată în spațiul public, este o sumă mult mai mică este undeva puțin peste 500 de lei. Sunt unii care m-au acuzat că am făcut pentru un folos material. Nu am făcut-o pentru un folos material, am făcut tot acest demers din dorința de a mă perfecționa din punct de vedere profesional și de a însemna un plus valoare pentru mine și pentru Ministerul de Interne”, a precizat, pentru MEDIAFAX, Cătălin Ioniță.

Șeful DGA a mai subliniat că profesorii i-au studiat lucrarea și au avut chiar un punct de vedere, de aceea a susținut teza cu întârziere: „Tocmai pentru că am vrut să răspund tuturor rigorilor impuse”.

Anunt devastator despre Elena Udrea si Alina Bica! S-a intamplat, in urma cu doar cateva ore!

Pagina 1 din 1