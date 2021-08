Scandal pe tichetele de masă acordate pentru vaccinare. AUR amenință cu proteste extreme

George Simion este cunoscut drept un opozant al măsurilor de restricție adoptate de autorități pentru combaterea pandemiei de coronavirus. El a participat și a organizat mai multor proteste anti-mască, iar acum se declară împotriva acordării unor stimulente în vederea accelerării campaniei de vaccinare. Autoritățile discută, în această perioadă posibilitatea acordării unor tichete în valoare de 100 de lei celor care merg să se vaccineze împotriva COVID.

Liderul partidului AUR nu este de acord ca autoritățile să-i stimuleze pe cei care se vaccinează oferindu-le tichete de masa. În opinia sa ar fi fost mult mai oportună o investiţie în infrastructura spitalelor. George Simion este de părere că miza campaniei de vaccinare este aberantă și a declarat că are de gând să oprească aceste pomeni electorale.

„Mulţi oameni s-au vaccinat gratis sau pe 2-3 mici, acum a crescut miza. Mi se pare cel puţin aberantă această decizie. Ce ne interesează pe noi este ca cei care vor să se vaccineze să se poată vaccina, iar cei care nu vor, să nu fie discriminaţi şi nici condiţionaţi, pentru că asta se pregăteşte, marea condiţionare.

Colegii mei din Cluj au protestat la Universitatea Babeş Bolyai, pentru că studenţii nevaccinaţi nu vor avea acces la cursuri. Acelaşi lucru se pregăteşte şi pentru cadrele didactice şi pentru cadrele medicale. Mai degrabă, ministrul Sănătăţii asigura teste gratuite, pentru că atât cei vaccinaţi cât şi cei nevaccinaţi pot răspândi boala şi nu are nici un sens această impunere a vaccinării.

Am văzut că nu există o eficienţă în a opri răspândirea bolii in Israel. Noi, cei de la AUR, vrem să oprim aceste pomeni electorale”, a declarat George Simion, într-o intervenție la România TV.

Simion acuză un număr prea mare de vaccinuri achiziționate

Șeful AUR critică achiziția vaccinurilor anti-COVID, spunând că numărul dozelor cumpărate este mult prea mare. În opinia sa, banii ar fi trebuit investiți în spitale, iar nu în acțiuni de stimulare a campaniei de vaccinare.

„Probabil va trebui să grăbim plata pentru cele 120 milioane de doze vaccin, Cîţu nu a răspuns de ce a cumpărat un număr atât de mare de doze. La finalul acestei nebunii vom avea cea mai proastă infrastructură spitalicească din Europa. În loc să dăm bonuri, mai bine ne puneam şi noi la punct infrastructura de spitale, că nu se preconizează nici anul ăsta, nici anul viitor construirea vreunui spital”, a spus George Simion.

AUR va recurge la măsuri de protest extrem

El a precizat că AUR va încerca să oprească măsurile restrictive adoptate de autoritățile române, iar pentru acest lucru va recurge la măsuri de protest extrem.

„Eu în viaţa mea de activist civic am apelat la proteste duse până la extrem pentru o opri fărădelegile Guvernului. Acum, ca parlamentar, trebuie să apăr peste 70% dintre românii care nu s-au vaccinat. Nu vom apela la o formă de protest mai extremă decât au abordat cei de la USR în legislatura trecută pentru niste false mize. Noi luptăm pentru libertatea şi bunăstarea românilor. Luptăm cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziţie. Eu am tras un semnal de alarmă care sper că se aude. De când AUR e in Parlament aceste restricţii au fost domolite”, a adăugat George Simion.